Dietersheim und Eching verteidigen Vormachtstellung – Neufahrn geht unter Kreisklasse von Nico Bauer · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

Macht mal Platz hier! Echings Giorgi Margiani setzt sich gegen Freund und Feind durch. – Foto: Lehmann

Ein Tor und drei Punkte – die beiden Topteams der Freisinger Kreisklasse haben am Wochenende eher glanzlos ihre Hausaufgaben gemacht.

SV Dietersheim – FVgg Gammelsdorf 1:0 (1:0). Für Gammelsdorf war dieses Spiel so ziemlich die letzte Chance, vorne doch noch ein wenig mitzumischen. Das Team, das immer wieder für Spektakel gut ist, stellte sich diesmal mit Mann und Maus hinten rein und lauerte auf Konter. Mit der Taktik überraschte man den Spitzenreiter und machte ihm das Leben richtig schwer. Dietersheim kam durch Valentin Lang in der 25. Minute zum Tor des Tages. Aber auch in Führung liegend musste sich der Gastgeber weiterhin anstrengen, um die Partie im Griff zu haben. Am Ende stand ein verdienter Arbeitssieg, durch den der SVD den Platz an der Sonne verteidigt hat.

TSV Eching – SV Vötting 1:0 (0:0). Auch der SV Vötting setzte bei seinem Eching-Gastspiel auf die massive Defensive und die Hoffnung auf den einen oder anderen Konter. Das machten die Gäste richtig gut und ließen kaum etwas zu. In der ersten Hälfte kam fast nichts von den Hausherren, aber kurz nach dem Seitenwechsel brach Routinier David Androsevic mit seinem Treffer (48.) den Bann. Das war dann auch so ziemlich der erste Torschuss der Partie. Eching trat in Halbzeit zwei souveräner auf und verdiente sich so die drei Punkte. In der Nachspielzeit hatte der SVV dann aber noch eine Riesenchance zum Ausgleich. Nach dem Schreckmoment war Schluss – und Eching bleibt dem Nachbarn Dietersheim mit zwei Zählern Rückstand auf den Fersen.

SpVgg Mauern – SC Freising 2:2 (1:1). Mauerns Trainer Johannes Pollhammer fiel nach dem Match vom Glauben ab. Seine Mannschaft hatte ein Riesenspiel gemacht, viele Chancen liegengelassen, und es gab zweimal in der Nachspielzeit den Ausgleich. Einmal traf Fatih Masat mit einem berechtigten Foulelfmeter zum 1:1 (45.+2) und dann Oleksi Bondarenko mit einem Freistoß zum 2:2 (90.+4). Ansonsten hatten die Freisinger einen ganz schwachen, fast emotionslosen Auftritt. Mauern dagegen lebte den Abstiegskampf, spielte mutig nach vorne und verfügte in Durchgang eins neben dem Tor von Sascha Dörner (32.) noch über sechs hundertprozentige Chancen, mit denen man eigentlich hätte höher führen müssen. Kurz vor Schluss gelang Leonard Filipp das 2:1 (88.). Da sah es dann kurzzeitig so aus, als würden die Gastgeber im Abstiegsduell doch noch für ihren Aufwand belohnt werden – bis zur Nachspielzeit. Aber trotzdem war Pollhammer nicht unzufrieden: „Auf diese gute Leistung können wir aufbauen.“

SpVgg Attenkirchen – SV Marzling 1:2 (1:1). Wenn du Tabellenletzter bist, dann hast du meistens auch die Seuche am Schuh. Die Attenkirchener können diesen Spruch sofort unterschreiben, denn sie waren gegen Marzling die bessere Mannschaft, machten nur die Tore nicht. Und dann kassierte man ein kurioses Glückstor von Justin Schickaneder zum 1:2 (82.). „Der ist mit zwei km/h über die Linie gerollt“, sagte Attenkirchens Coach Michael Huber, „so ein Tor kassiert nur der Tabellenletzte.“ Marzling ging früh in Führung durch Tom Spielvogel (4.). Niklas Ripberger besorgte den Ausgleich (45.). In der zweiten Hälfte machten die Gastgeber dann viel Druck und hatten vier Top-Chancen, bei denen man eigentlich die Weichen auf Sieg hätte stellen müssen. Fazit: Attenkirchen zeigte ein gutes Spiel, was die Niederlage noch schmerzhafter macht.

FC Neufahrn – BC Uttenhofen 0:5 (0:1). In den vergangenen Wochen haben sich die Neufahrner aus den Abstiegsplätzen herausgearbeitet – und das ging dem einen oder anderen im FCN-Trikot vielleicht zu schnell. Gegen Mittelfeld-Club Uttenhofen machte Neufahrn ein ganz schlechtes Spiel und unterlag auch in der Höhe verdient. Damit bleibt man direkt vor den Abstiegsrelegationsplätzen in einem ziemlich gefährlichen Bereich stecken. Uttenhofens Topspieler Hannes Frank war der Mann des Tages: Er traf dreifach (28./49./51.). Alexander Pfoser legte noch zweimal nach (55./73.). Der FC Neufahrn hat es mit einer enttäuschenden Leistung verpasst, sich von den Kellerkindern der Liga abzusetzen.

SV Langenbach – SV Hörgertshausen 4:3 (3:2). Die beiden Mannschaften lieferten sich eine wilde Schlacht, nach der Langenbach einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht hat. Die Hausherren waren in der ersten Hälfte Chef im Ring und führten dank der Tore von Malte Keding (2./30.) und Hannes Kain (42.) mit 3:2. Zwischenzeitlich lag aber auch der Gast mit 2:1 vorne (Alexander König 14./Luis Buchner 27.). „Wenn wir nicht die zwei Tore herschenken, dann gehen wir mit einem 3:0 in die Pause“, bedauerte der Langenbacher Coach Malte Keding. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Hörgertshausen und verdiente sich den Ausgleich durch Michael Hobmaier (68.). Danach gab es einen Kampf mit offenem Visier, in der beide Teams auf den Siegtreffer drängten. Hannes Kain machte dann in der 80. Minute den Treffer, mit dem Langenbach nun den Abstand zu den Mannschaften auf den hinteren Tabellenplätzen vergrößert hat.