„Innerhalb von einer Minute war ich dann geduscht“: Spielertrainer Christopher Schindler stand im Mittelpunkt der Feierlichkeiten auf dem Dietersheimer Fußballplatz. – Foto: Lehmann

Dietersheim schreibt Geschichte und krönt seine herausragende Saison mit dem Meistertitel Vor knapp 300 Zuschauern A-Klasse 5 Dietersheim SV Vötting II

Dieser Erfolg geht in die Geschichtsbücher ein: Durch ein ungefährdetes 5:0 (1:0) gegen den SV Vötting II kürte sich der SV Dietersheim am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse zum Meister der A-Klasse 5 – und versetzte ein ganzes Dorf in Partylaune.

„Es war eine wahnsinnige Stimmung“, berichtete SVD-Coach Christopher Schindler. Sein Team hatte das Feld vor den Augen von knapp 300 Zuschauern mit Einlaufkindern an der Hand betreten. Die Vorzeichen waren klar: Für die Meisterschaft brauchte es mindestens ein Unentschieden. Augenscheinlich wollten sich die Dietersheimer mit einem Remis aber nicht zufriedengeben. So waren die Gastgeber von Beginn an überlegen und hätten nach einem Lattenknaller von Jürgen Rausch sowie zwei Großchancen von Schindler eigentlich schon früh in Führung gehen müssen – zumal es der SVV dem Ligaprimus laut SVD-Spielertrainer „relativ leicht gemacht“ habe.

Doch das 1:0 ließ auf sich warten. Erst in der 35. Minute stocherte Christopher Schindler das Leder im Anschluss an eine von vielen gefährlichen Eckbällen über die Linie. Mit der ersten Aktion in Halbzeit zwei allerdings räumte die Heimelf die letzten Zweifel am Titelgewinn aus dem Weg. Nach einer Balleroberung von Rausch chippte Schindler die Kugel über die Abwehr, woraufhin Walace Rodrigues Viana zum 2:0 einnetzte (46.). „Dann gab es von Vötting keine Gegenwehr mehr“, so der Headcoach.