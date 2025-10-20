Ein Grund zum Reklamieren? Nein, das 1:0 durch Hörgertshausens Kilian Oberprieler (r., mit Gratulant Valentin Schwarz) gegen die SGT Istanbul Moosburg zählte. Es sollten noch zwei weitere Tore von Oberprieler folgen. – Foto: Michalek

Dietersheim klettert an die Spitze – Gammelsdorf verliert erneut „viel zu spannend gemacht"

Die Kreisklasse Freising hat eine neue Nummer eins: Nachdem Gammelsdorf in vier Spielen dreimal verloren hat, übernimmt Aufsteiger Dietersheim die Spitze.

FVgg Gammeldorf – TSV Paunzhausen 0:1 (0:1). Nach ein paar wilden Wochen hat die Kreisklasse ihren alten TSV Paunzhausen zurück. Die Kicker aus dem westlichen Landkreis stehen defensiv wieder wie eine Eins – und vorne machen sie aus wenig bis nichts das Tor. Diesmal vollendete Simon Herberich einen Konter zum 0:1 (16.). Kurz vor der Pause war der Gast sogar dem 0:2 nahe. Danach spielte nur noch Gammelsdorf, ohne aber wirklich gefährlich zu sein. Der TSV hielt dem Dauerdruck stand, und die Gastgeber konnten sich nicht über die Niederlage beschweren. Mit dieser Nullnummer hat sich das Thema Tabellenführung fürs Erste erledigt. Gestern, 15:00 Uhr FVgg Gammelsdorf Gammelsdorf TSV Paunzhausen Paunzhausen 0 1 Abpfiff Spieltext Gammelsdorf - Paunzhausen

BC Uttenhofen – SV Dietersheim 1:2 (1:0). In der ersten Halbzeit deutete noch nicht viel auf die Dietersheimer Tabellenführung hin, denn die Gastgeber führten glücklich durch das Tor von Thomas Frank (15.). Der SVD hatte auf dem schwer bespielbaren Platz nur leichte Vorteile. Nach dem Seitenwechsel allerdings rollte ein Dietersheimer Angriff nach dem anderen auf das BCU-Gehäuse, und man hätte die Hausherren abschießen können, ja fast müssen. Nicolas Esono Ntutum gelang der Ausgleich (78.), und in der 90. Minute traf Alexander Schindler gerade noch zum 2:1. „Für den Spielverlauf haben wir es viel zu spannend gemacht“, sagte der Dietersheimer Trainer Christopher Schindler. Er lobte vor allem die Abwehr und das defensive Mittelfeld, wodurch man gegnerische Konter schon im Ansatz verhindere.

SV Hörgertshausen – SGT Istanbul Moosburg 3:2 (2:1). Mit dem dreifachen Oberprieler festigte Hörgertshausen den dritten Platz und setzt nun an, Nachbar Gammelsdorf in der Tabelle zu überholen. Kilian Oberprieler machte alle drei Tore in den Minuten 8, 42 und 59. Mahmut Yarac verwandelte zwischenzeitlich einen Freistoß zum 1:1 (30.) und Cihan Bildik gelang spät noch der 2:3-Anschluss (82.). Dieser Heimsieg war durchaus verdient, weil Hörgertshausen schnelle Konter spielte, bessere Chancen hatte und damit eben auch die effektivere Mannschaft war. Die SGT Istanbul hatte zwar mehr vom Spiel und viel Ballbesitz, schaffte es aber trotz optischer Überlegenheit nicht, richtig gefährlich zu werden.

SV Marzling – SpVgg Mauern 2:1 (1:1). Trotz der Niederlage zeigten die Aufsteiger aus Mauern wieder eine starke Leistung. In der ersten Halbzeit waren die Gäste lange das bessere Team und gingen durch Leonit Dinarica auch verdient in Führung. Mit dem schnellen Ausgleich reparierte Thomas Mäuer aber das Ergebnis (29.). Marzling musste allerdings froh sein, nicht mit 0:2 ins Hintertreffen geraten zu sein. Die Hausherren bestätigten ihren Aufschwung nach dem Fehlstart dann in Halbzeit zwei mit einem starken Auftritt: Der SVM arbeitete auf den Siegtreffer hin – und der gelang dank Tobias Herrmann (83.) auch. Er brachte nach einer Ecke am kurzen Pfosten den Fuß an den Ball. Damit ist Marzling nach einem schwierigen Saisonstart wieder zurück im Mittelfeld der Tabelle.

TSV Eching – SpVgg Attenkirchen 2:0 (1:0). Auf einem schwer bespielbaren Platz stellten sich die Attenkirchener hinten rein, und Eching tat sich schwer. Das 1:0 zur Pause durch Daniel Mömkes (30.) war ein hartes Stück Arbeit. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber dann zu und hatten wie schon so oft in dieser Saison das Manko, dass man zu viele Chancen liegen ließ. Erst in der 77. Minute sorgte David Androsevic mit dem 2:0 für etwas mehr Ruhe. Attenkirchen hatte in den gesamten 90 Minuten keine wirklich gefährliche Torszene, während die Echinger eigentlich noch den einen oder anderen Treffer mehr hätten machen müssen. Mit dem vierten Saisonsieg im neunten Spiel liegen die Zebras zwar noch deutlich hinter den Erwartungen, aber zumindest hat man sich schon mal in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt.

SV Vötting – FC Neufahrn 3:1 (1:1). Die Vöttinger arbeiten sich weiter aus dem Tabellenkeller heraus. Für diesen Dreier brauchte man allerdings schon eine gute Portion Glück. Neufahrn hatte über weite Strecken deutliche Vorteile und auch genug Torchancen, um sich für den betriebenen Aufwand zu belohnen. Vor der Pause brachte Denis Huljina die Vöttinger in Führung (13.), doch Hasan Sümer besorgte bald den Ausgleich (20.). Nach einem starken Start der Vöttinger wurde Neufahrn mit zunehmender Spielzeit besser. In Hälfte zwei legte der Gast deutlich zu – und hatte 25 starke Minuten. Der langjährige Vöttinger und aktuelle Neufahrner Trainer Maximilian Peschek verzweifelte auf „seinem“ Sportplatz. Die Hausherren hatten mehrfach richtig Glück und tüteten dann den Sieg mit zwei Kontern ein: Andreas Scheibeck wurde mit seinem Doppelpack (81./90.) zum Helden des Tages. Neufahrn ist dagegen trotz ordentlicher Leistungen nun auf einen Abstiegsrelegationsplatz durchgereicht worden. Aber in dieser verrückten Liga ist die Tabelle nur eine Momentaufnahme.