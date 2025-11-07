Dietersheim empfängt Eching im brisanten Derby – geht als Favorit ins Spiel

Dietersheim – In der Kreisklasse gibt es an allen Ecken und Enden des Landkreises spannende Derbys. Aber ein Spiel steht über allem: SV Dietersheim gegen TSV Eching. Dieses Duell in Dietersheim (Freitag, 19.30 Uhr) dürfte die erste Ligapartie überhaupt zwischen diesen beiden Clubs sein, wenn der große TSV Eching über die Gemeindeverbindungsstraße zum Tabellenführer fährt.

In der Historie der Pflichtspiele zwischen den beiden Fußballvereinen aus der Gemeinde Eching stehen zwischen 2019 und 2024 drei Pokalpartien mit insgesamt 13:0 Toren für den TSV. 2024 gewann Kreisligist Eching mit 3:0 gegen den A-Klassisten Dietersheim, wobei der Underdog hier über weite Strecken ganz gut mitgehalten hat. Aber da war der SVD für die Zebras nicht mehr als eine lästige Pflichtaufgabe.

Am Freitag ist nun Dietersheim der Favorit: Der Aufsteiger spielt den besten Fußball der Liga und hat vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Eching hechelt als Vierter mit sechs Zählern Rückstand aktuell hinterher. Mit einem Sieg kann der SVD schon vorzeitig die Herbstmeisterschaft eintüten. Wenn das gelingt, macht man nach Dietersheimer Tradition wieder ein Kabinen-Selfie, und der kultige Vereinschef Mario Spoljaric wird einmal mehr darauf hinweisen, dass Dietersheim in der Tabelle vor Eching steht.

„Es ist toll, Erster in der Tabelle zu sein“, bestätigt SVD-Trainer Christopher Schindler, der keineswegs unter mangelndem Selbstbewusstsein leidet. Schindler verweist nach 25 Punkten aus elf Spielen (acht Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen) darauf, dass „bisher noch kein Gegner spielerisch mit uns mithalten konnte“. Mit 33 Toren hat das Team die mit Abstand beste Offensive der Liga – und das, obwohl die Dietersheimer schon dutzendweise Großchancen liegengelassen haben.

Dietersheim-Trainer Schindler hat Echinger Vergangenheit

Schindler ist übrigens nicht nur Dietersheimer Trainer, sondern auch ein Fußballer mit Echinger Vergangenheit: Von 2009 bis 2011 absolvierte er für die Zebras in der Landes- und Bezirksoberliga 36 Spiele (vier Tore). Nach diesem Ausflug in den höherklassigen Amateurbereich entwickelte er sich zu einem gefürchteten Torjäger von der Kreisliga abwärts. „Ich hatte in Eching eine schöne Zeit“, betont der 37-Jährige. Damit ist von seiner Seite alles zu Eching gesagt.

Die Dietersheimer haben eine Mannschaft mit etlichen Kickern jenseits der 30 Jahre, die alle schon oberhalb der Kreisklasse Fußball gespielt haben. „Unser Problem ist, dass wir eigentlich nur Führungsspieler haben“, sagt Schindler über die Truppe, der man den Durchmarsch in die Kreisliga zutrauen muss. Er hat aber auch die Sorge, dass der eine oder andere Senkrechtstarter aus seinem Team höherklassige Anfragen erhalten könnte. Denn er weiß auch: „In Dietersheim gibt es alles bis auf Geld.“