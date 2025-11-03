Dietersheim baut Tabellenführung aus – Moosburg rückt auf Platz zwei

SV Vötting – SV Dietersheim 1:3 (0:0). In den vergangenen Wochen lief es ganz gut bei den Vöttingern, aber gegen den Tabellenführer aus Dietersheim wollte nicht viel funktionieren. Der SVD machte ein ganz starkes Spiel – obwohl in der Mittelfeldzentrale das Stammpersonal fehlte. Aber beim Ligaprimus passt eben auch der zweite Anzug. „Das war eine richtig reife Leistung“, lobte der Dietersheimer Spielertrainer Christopher Schindler, der in der ersten Hälfte die Latte traf. Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit der Gäste größer, und dann fielen auch die Tore. Nicolas Esono Ntutum traf gleich doppelt (54./89.), Walace Rodrigues Viana sorgte für das zwischenzeitliche 2:0 (70.). Für Vötting gelang Conrad Carl Czuprin der Anschlusstreffer (83.), aber eine wirkliche Chance zum späten Ausgleich gab es in den sechs Minuten bis zum 1:3 nicht.

„Wer kämpft, der kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren.“ Das steht beim SV Vötting in der Gästekabine, wo diesmal der Tabellenführer Party machte. Der SV Dietersheim nahm den Hinweis dankend an, kämpfte und siegte mit 3:1 beim Kreisliga-Absteiger. Damit bleiben die Grün-Weißen vor dem Knaller-Derby gegen den TSV Eching am Freitag die Nummer eins der Kreisklasse.

SGT Istanbul Moosburg – FVgg Gammelsdorf 2:1 (1:1). Die Gammelsdorfer haben aktuell viele Ausfälle zu beklagen und ließen Istanbul im Verfolgerduell bewusst viel Ballbesitz. Man setzte auf Konter, und nach der Moosburger Führung durch Isa Özdemir (23.) hatte man so einen schnellen Angriff. In der 45. Minute sah Moosburgs Torwart Ahmet Kaya nach einer eigentlichen Notbremse nur die Gelbe Karte. Den dann folgenden Freistoß von Schneider wehrte der Keeper an den Pfosten ab, aber dann sprang der Ball von seinem Kopf ins Tor. Der Schiedsrichter trug statt eines Freistoßtreffers ein Eigentor in den Spielbericht ein. Für die Gäste war ärgerlich, dass es in der zweiten Halbzeit noch eine Szene gab, bei der man über Notbremse diskutieren konnte. Das Spiel ging mit Elf gegen Elf weiter, und dann musste Alfons Deutinger noch einmal hinter sich greifen. Der Gammelsdorfer Trainer musste im Tor aushelfen und kassierte in der 80. Minute den entscheidenden Treffer von Mesut Toprak zum 2:1. Damit ist Istanbul nun mit vier Punkten Rückstand die Nummer zwei der Kreisklasse.

SC Freising – SV Hörgertshausen 2:1 (1:0). Die Überraschung des Tages war der am Ende verdiente Erfolg der Freisinger, die die Abstiegsrelegationszone dank des Dreiers wieder verlassen konnten. In einem ausgeglichenen Duell hatten die Gäste einen Tick mehr Ballbesitz, aber der Sportclub war die effizientere und vor dem Kasten gefährlichere Mannschaft. Deshalb war die 2:0-Führung nach den beiden Treffern von Xhino Myrteza (25.) und Fatih Masat (61.) leistungsgerecht. Michael Hobmaier gelang erst in der Nachspielzeit der Anschluss (90.+1). Die restlichen drei Minuten spielten die Domstädter souverän runter. „Die Erleichterung bei uns ist riesengroß“, sagte Freisings Trainer Manuel Hobmeier über den ersten Dreier nach zuletzt sechs sieglosen Partien.

TSV Eching – SpVgg Mauern 1:0 (1:0). Aktuell haben die Echinger einen der schlechtesten Plätze im Landkreis, ein technisch ansehnliches Fußballspiel ist dort nur bedingt möglich. Deshalb war es keine Sensation, dass die 90 Minuten am Samstag richtig zäh wurden. Das Tor des Tages gelang Florian Kappauf nach einer Ecke (17.). In einem ansonsten eher langweiligen Kick war der Aufsteiger aus Mauern bemüht, aber eine richtig große Chance zum Ausgleich gab es nicht. Eching war aber auch nur einmal dem zweiten Tor nahe, als man in der 60. Minute im Eins-gegen-Eins scheiterte. Unter dem Strich feierten die Echinger einen verdienten Arbeitssieg. Am Freitag in Dietersheim wird man sich erheblich steigern müssen, um die Gemeindemeisterschaft zu gewinnen.

SV Marzling – SV Langenbach 3:3 (1:1). Am Ende eines lange Zeit recht ereignislosen Duells gab es eine maximal wilde Schlussphase. Bis dahin hatte Kilian Ziegltrum die Gäste mit 1:0 in Führung gebracht (13.). Dann drehten Thomas Mäuer (36.) sowie Florian Schwager (79.) die Partie. Ein neuerlicher Ausgleich lag nicht in der Luft, aber Kilian Ziegltrum machte ihn aus dem Nichts (89.). 90 Sekunden später stellte Tim Karschewski auf 3:2 für den SVL (90.+1). Schlusslicht Langenbach hatte schon fast gewonnen, aber der Schlusspunkt war das Tor zum 3:3 von Florian Schwager (90.+5). Dann ertönte der Abpfiff, und keiner wusste so recht, was man mit dem Punkt im Duell der Nachbarorte anfangen kann. Die Langenbacher Kicker müssen aufpassen, nicht den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren.

SpVgg Attenkirchen – FC Neufahrn 3:1 (2:1). Der Aufsteiger aus Attenkirchen hat eine harte Phase hinter sich, die letzten fünf Partien gingen allesamt verloren. Im Heimspiel gegen den FC Neufahrn erzwangen die Attenkirchener am Freitagabend aber den Turnaround. Man ließ sich dabei auch vom frühen Rückstand durch den Elfmeter von Hasan Sümer (9.) nicht aus der Ruhe bringen. Sebastian Dobler (25./Elfmeter), Marcus Klaas (43.) und Justin Baumann (78.) schossen Attenkirchen zum Sieg, der am Ende noch um das eine oder andere Tor höher hätte ausfallen können. Die Hausherren hatten die Partie im Griff und eine Vielzahl guter Möglichkeiten. Das Duell gewann seine Spannung aus dem zuletzt negativen Lauf beider Vereine. Neufahrn klopfte zwischenzeitlich bei den Top Fünf der Liga an, aber nach nun vier Niederlagen in Serie ist das Team Vorletzter – punktgleich mit dem Drittletzten Attenkirchen.

BC Uttenhofen – TSV Paunzhausen 2:1 (0:0). „Uns hat der letzte Wille gefehlt“, stellte der Paunzhausener Trainer Asim Sarajlic fest. Über die 90 Minuten gesehen hätte man sich nach einem ausgeglichenen Match einen Punkt verdient gehabt. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste eine starke Phase, in die hinein man mit einem Fehlpass im Spielaufbau das 1:0 von Alexander Pfoser (59.) einleitete. Nach dem 2:0 (Patrick Mack, 75.) brachte Michael Geyer Paunzhausen in die Partie zurück (80.). Das 2:2 hätte durchaus noch fallen können, Paunzhausen ließ aber beste Chancen ungenutzt. Letztlich blieb es bei der knappen Niederlage.