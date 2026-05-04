Dietersheim baut Führung aus – Eching vergibt Zwei-Tore-Vorsprung

Da war die Echinger Fußballwelt noch in Ordnung: Daniel Mömkes traf zum 2:0 für die Zebras. Das Spiel gegen die SGT Istanbul Moosburg endete aber 2:2, weil die Echinger in der Nachspielzeit in Überzahl in einen Konter liefen. – Foto: Michalek

Der SV Dietersheim festigt die Tabellenspitze mit einem souveränen Sieg. Eching verliert trotz Überzahl noch zwei Punkte gegen Istanbul Moosburg.

Der Dietersheimer Durchmarsch von der A-Klasse bis in die Kreisliga nimmt immer deutlichere Formen an. Der Tabellenführer gewann sein Spiel beim SC Freising und hat nun vier Zähler Abstand zum Nachbarn Eching. Im Abstiegskampf landeten die beiden Aufsteiger Attenkirchen und Mauern mit ihren Siegen Bigpoints. SC Freising – SV Dietersheim 0:2 (0:2). Der Tabellenführer hatte in der Freisinger Luitpoldanlage einen recht entspannten Nachmittag, weil von den Gastgebern nicht viel kam. „Das war schon eine sehr reife Leistung von uns“, sagte der Dietersheimer Spielertrainer Christopher Schindler über die defensive Stabilität. Vor der Pause brachten Nicolas Esono Ntutum (31.) und Schindler (40.) den SVD mit ihren beiden Treffern auf die Siegerstraße. Nach der Pause verpasste die Nummer eins der Liga dann bei mehreren vielversprechenden Chancen die endgültige Entscheidung. Das 2:0 war aber auch in Ordnung, weil die Freisinger ziemlich harmlos waren und in den 90 Minuten nur zweimal im gegnerischen Strafraum auftauchten. TSV Eching – SGT Istanbul Moosburg 2:2 (1:0). Was war das denn für ein wilder Kick? Bei Istanbul Moosburg stand Toptorjäger Mahmut Yarac im Tor, und nach Gelb-Rot von Burak Özdemir (45.+3) sah Eching wie der sichere Sieger aus. Die Gastgeber führten 2:0 durch die Tore von David Androsevic (28.) und Daniel Mömkes (48.) – und das mit einem Mann mehr auf dem Platz. Dazu kam, dass die Zebras eigentlich das 3:0 oder 4:0 hätten nachlegen müssen. Dann machten die Echinger böse Fehler und wurden bestraft – erst von Mesut Toprak (66.) und kurz vor Schluss von Stefan Batinic (90.+1). „Wir haben zwei Punkte verschenkt“, ärgerte sich Echings Trainer Miljan Prijovic über das schlechte Spiel seiner Mannschaft. Es war ihm ein Rätsel, wie man mit zwei Toren Vorsprung und einem Mann mehr in einen Konter laufen konnte. SV Hörgertshausen – TSV Paunzhausen 2:0 (2:0). Der Echinger Patzer macht für den Dritten keinen großen Unterschied. Hörgertshausen hat immer noch sechs Punkte Rückstand und zudem den direkten Vergleich verloren. Deshalb sprach Trainer Mike Tafelmaier ganz entspannt über einen glanzlosen Pflichtsieg. Vor der Pause machten Luis Buchner (20.) und Anton Böhnke (45.) die beiden Tore. Nach dem Seitenwechsel ließ Hörgertshausen größte Möglichkeiten liegen, während absolut harmlose Paunzhausener keine Chance hatten. Die Gäste waren nur bei Standards im Ansatz gefährlich, aber das war für den Sprung aus den Abstiegsrelegationsplätzen heraus zu wenig. FVgg Gammelsdorf – SV Langenbach 2:6 (0:2). „So geht ein Spiel aus, wenn die schlechteste Rückrundenmannschaft gegen die beste Rückrundenmannschaft spielt“, sagte später der Gammelsdorfer Coach Alfons Deutinger über eine Partie, die vielleicht etwas zu deutlich ausging. Gammelsdorf machte viele Fehler und die Langenbacher, die einen Lauf haben, schlugen gnadenlos zu. Mann des Tages war Julian Hauner, der die ersten drei Tore für Langenbach machte (31., 34., 53.). Nach dem Anschlusstreffer (Niklas Hölzl, 64./Elfmeter) legten Nick Fenzl (69., 75.) und Malte Keding (71.) drei Stück binnen sieben Minuten nach. Den zweiten Elfer für Gammelsdorf verwandelte Christian Bauer (84.). Langenbach war im Winter noch Tabellenletzter und hat nun mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation die Rettung vor Augen. SV Vötting – SpVgg Attenkirchen 0:3 (0:2). Der Tabellenletzte brachte eine überzeugende Leistung auf den Platz. Marcus Klaas (14.), Ibrahim Bah (45.) und Jakob Linseisen (73.) netzten ein. Dieser Erfolg ging auch in der Höhe in Ordnung. Vötting erwischte einen gebrauchten Tag und hatte nur wenige Szenen, bei denen man den frühen Rückstand hätte aufholen können. Attenkirchen bleibt trotz des Sieges Letzter, hat den Rückstand auf die Mannschaften davor aber verkürzt. BC Uttenhofen – SpVgg Mauern 0:1 (0:0). Mit zwei Siegen in Serie hat Mauern das Momentum im Abstiegskampf wieder auf seine Seite gezogen. Der überraschende Erfolg bei den zuletzt starken Uttenhofenern war sicherlich glücklich, aber nicht unverdient. „Das Spiel hätte auch 4:4 ausgehen können“, sagte Mauerns Trainer Johannes Pollhammer. Vielleicht gab das Glück den Ausschlag, vielleicht aber auch der größere Wille. Das Tor des Tages war ein Handelfmeter, den Pollhammer selbst verwandelte (58.). Die Handspielentscheidung war unstrittig. Auch deshalb lobte Pollhammer Referee Niklas Großmann: „Der beste Schiedsrichter, unter dem ich je Fußball gespielt habe.“