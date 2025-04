Dieter Schanzenbach: Ein Leben im Ehrenamt beim ASV Seesbach

Seesbach. Dieter Schanzenbach ist ein Name, der mit dem ASV Seesbach tief verwurzelt ist. Seit über fünf Jahrzehnten ist er im Verein aktiv – an der Theke, in der Vorstandsarbeit und als treuer Helfer in vielen Bereichen.

Der gebürtige Daubacher trat 1967 dem ASV Seesbach bei, als er nach Seesbach zog. Was ihn ursprünglich ins Vereinsleben brachte, war seine Frau Ursula, die ebenfalls ein aktives Mitglied im ASV war. Ursula Schanzenbach war jahrelang Abteilungsleiterin der Seniorengymanstik im Verein und prägte mit ihrem Engagement viele Jahre lang die Vereinsarbeit. Gemeinsam standen die beiden oft auch hinter der Theke. „Ich habe es am meisten geliebt, mit ihr hinter der Theke zu stehen“, erzählt Dieter Schanzenbach.

Vielfältige Tätigkeiten im Verein

Im Laufe der Jahre übernahm Dieter Schanzenbach immer wieder wichtige Aufgaben im ASV. Vom ersten und zweiten Vorsitzenden bis hin zum "Mann für alles" setzte er sich in vielen Bereichen ein, erzählt Christian Fett, erster Vorsitzender des Vereins. Besonders heute ist er für das Führen des Gaststättenbetriebs im Clubheim zuständig. Zweimal in der Woche öffnet das Clubheim, und Schanzenbach sorgt nicht nur für die Bewirtung der Gäste, sondern auch für die Bestellungen und die Instandhaltung des Vereinsheims. Bei Heimspielen der SG Alteburg und anderen Vereinsfesten hilft er zudem in der Wurstbude oder hinter der Theke aus, erzählt Fett.

Doch das ist noch nicht alles: Als aktives Mitglied in der Seniorensport-Abteilung bleibt Dieter auch sportlich mit dem Verein verbunden. Auch bei der Pflege des Sportplatzes hat er in der Vergangenheit tatkräftig mit angepackt, um das Vereinsgelände in Schuss zu halten.

Ein Familienengagement im Verein

Das Engagement im ASV Seesbach ist bei den Schanzenbachs eine echte Familientradition. Dieters Sohn Jochen ist Abteilungsleiter für Badminton und trägt somit ebenfalls einen Teil zum Vereinsleben bei.

Ein Leben für den ASV Seesbach

„Am meisten hat mir die Gastronomiearbeit gefallen, unter Leuten zu sein mag ich sehr“, erklärt Dieter. Auch bei sportlichen Erfolgen seiner Mannschaft freue er sich besonders – die Freude am Fußball und der Erfolg des Vereins stehen für ihn stets im Mittelpunkt.

Trotz des Verlusts seiner Frau vor zwei Jahren bleibt Dieter Schanzenbach dem Verein treu. Auch wenn er mit 78 Jahren und nach einem Schlaganfall bald den Verein verlassen wird, ist seine Motivation, dem Verein zu helfen, ungebrochen. „Ohne Dieter, der mich in jungen Jahren an die Hand nahm und mich in die Vorstandsarbeit einführte, hätte ich wahrscheinlich selbst nie die Aufgaben des ersten Vorsitzenden übernommen“, sagt Fett.

Das Herz des ASV

Dieter Schanzenbach wird oft als die „gute Seele“ des Vereins bezeichnet. Seine unermüdliche Arbeit hinter den Kulissen und sein offenes Ohr für die Belange des Vereins machen ihn zu einer unverzichtbaren Persönlichkeit im ASV Seesbach. ,,Er steht mir heute noch mit Rat und Tat zur Seite und weiß Dinge über und im Zusammenhang mit dem ASV, die sonst fast niemand mehr weiß. Außerdem stellt er seine eigenen Interessen immer hinter die des Vereins“, erzählt Fett.

Abschließende Fragerunde:

Das schönste Erlebnis in all den Jahren bei meinem Verein war es...

„an der Theke mit all den Menschen in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen.“

Mich motiviert es, im Verein ehrenamtlich tätig zu sein,...

„weil meine Liebe zum Fußball sehr groß ist und ich das Glück hatte, diese Leidenschaft über viele Jahre hinweg gemeinsam mit meiner Frau im Verein auszuleben.“

Zur Serie: Es gibt in nahezu jedem Fußballverein mindestens eine davon: Die Rede ist von einer engagierten Person, die größtenteils im Hintergrund agiert, sich akribisch einbringt und den Verein am Laufen hält. Ohne die vieles bei dem heimischen Sportverein nicht so funktionieren würde, wie es der Fall ist. In unserer Serie „Die gute Seele im Verein" rücken wir diese oft unsichtbaren Ehrenamtlichen ins Rampenlicht und würdigen ihren unverzichtbaren Einsatz.

