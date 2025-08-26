Dieter Pfauth ist mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet worden, links neben ihm steht seine Gattin Steffi Linder – Foto: Uook Kim/KFA Wiesbaden

Dieter Pfauth: Leidenschaft für Wiesbadener Fußballnachwuchs Der langjährige Kreisjugendwart erhält die Ehrennadel des Verbandes in Silber für sein Engagement

Wiesbaden. Am Rande der Kreispokalauslosung im Wiesbadener Rathaus wurden auch einige Vereinsvertreter für ihr Engagement im Jugendbereich geehrt. Sie stehen beispielhaft für die vielen Ehrenamtlichen, ohne die Jugendfußball in Wiesbaden nicht möglich wäre. Einer von ihnen ist Dieter Pfauth. Die Laudatio zu Dieter Pfauth hat uns der Kreisfußballausschuss zukommen lassen, ihr könnt sie hier nachlesen:

"Dass sein Name in Wiesbaden und weit darüber hinaus untrennbar mit dem Jugendfußball verbunden ist belegt eindrucksvoll sein ehrenamtliches Engagement. Dieses begann bereits im Jahr 1996, als er die Position des Jugendleiters bei seinem Heimatverein 1.SC Kohlheck übernahm. Elf Jahre lang prägte er mit Herz, Verstand und unermüdlichen Einsatz ganze Spielergenerationen seines Heimatvereins. Ein glücklicher Umstand für den Kreisjugendausschuss war, dass Dieter Pfauth auch danach sein Interesse am Jugendfußball nicht verloren hat. Diesmal näherte er sich der Jugendtätigkeit aus Verbandssicht an und wurde zunächst Klassenleiter der A- und B-Junioren. Nicht zuletzt seinen eigenen Erfahrungen als Jugendleiter war es geschuldet, dass er diese Funktion immer mit einem offenen Ohr für Vereine, Trainer und Spieler ausfüllte.

Auch in schwierigen Situationen ein verlässlicher Ansprechpartner So blieb er auch in schwierigen Situationen ein ruhiger, verlässlicher und fairer Ansprechpartner. Diese Eigenschaften überzeugten auch die Wiesbadener Vereine. So wählten sie im Jahr 2014 Dieter Pfauth zu ihrem Kreisjugendwart - dem höchsten Amt im Jugendfußball auf Kreisebene. Trotz unzähliger Änderungen in seinen elf Amtsjahren blieb eines immer gleich: Sein Engagement, die Verlässlichkeit und seine Leidenschaft für den Fußballnachwuchs. Er verstand sich nie als reiner Funktionär, sondern als Praktiker ganz dicht bei den Sorgen und Nöten der Vereine.