Dieter Jarosch: "Ich fühle mich wohl in der zweiten Reihe"

Im Interview spricht er über seine Kopfballstärke und das Glück als Co-Trainer beim 1. FC Heidenheim.

BZ: Am Samstag geht's zurück in Ihre alte Heimat. Sie stammen aus Freiburg, haben beim Bahlinger SC von 2003 bis 2005 in der Oberliga gespielt. Was ist Ihnen als Erstes durch den Kopf geschossen, als der 1. FC Heidenheim dem BSC zugelost wurde?

BZ: Welche Erinnerungen haben Sie an die zwei Jahre beim BSC?

Ich habe die Auslosung zu Hause live am Fernseher verfolgt, und als der Bahlinger SC gezogen wurde, habe ich zu meiner Frau gesagt: Jetzt kommt der 1. FC Heidenheim! Als es so kam, hat sie erst gedacht, ich wollte sie veräppeln. Für mich persönlich ist das ein Traumlos!

Im ersten Jahr war ich richtig erfolgreich, habe als Mittelstürmer in der Oberliga 19 Tore gemacht. Das zweite Jahr war schwierig, weil ich längere Zeit wegen eines Kreuzbandrisses ausfiel. Die Verantwortlichen von damals prägen den Verein ja noch immer: August Zügel als wichtiger Mann für das Sponsoring und Dieter Bühler als Vorsitzender. Dieter hat mir auch gleich am Tag der Auslosung geschrieben. Im Autohaus von Siggi und Martin Ernst, die bis heute zu den Hauptsponsoren gehören, habe ich damals als Produktmanager gearbeitet. Wir waren als Fußballer ja semi-professionell unterwegs, haben erst nach Feierabend trainiert.

BZ: Rührt Ihr Spitzname "Beton" aus der Bahlinger Zeit?

Der Spitzname ist erst in Heidenheim entstanden. Meine Teamkollegen waren offensichtlich beeindruckt, wie die Gegenspieler an meinem Körper abgeprallt sind (lacht). In Heidenheim kennen mich alle unter Beton, hier nennt mich kaum einer Dieter.

BZ: In Bahlingen heißt es heute noch, beim Kopfballspiel sei nie einer besser gewesen als Dieter Jarosch. Haben Sie sich diese Stärke erarbeiten müssen?

