Diessens Frauen zahlen Lehrgeld

Zum Auftakt in die Bezirksligasaison zahlte das neu formierte Diessner Team satt Lehrgeld in Freimann. Nach einer verdienten 2-0 Führung ließen sich die Gäste das Heft aus der Hand nehmen und unterlagen einer souveränen Mannschaft aus Freimann klar, wenn auch zwei Tore zu hoch.

Nach einem hektischen Beginn in strömendem Regen ließen beide Teams ihre erste Großchance liegen. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde der MTV stärker und zwingender in seinen Aktionen. Folgerichtig schoss Zoe Klein ihr Team nach einem schönen Zuspiel von Sophie Bauer aus halbrechter Position sehenswert in Führung. Nach einer halben Stunde war es erneut Zoe Klein, die nach Zusammenspiel mit Andrea Bichler abzog und den Ball zur 2-0 Gästeführung versenkte. Diessen verpasste das 3-0 durch Felicia Wacker und Laura Braunegger knapp. Kurz vor der Pause zahlte das junge Team dann zum ersten Mal Lehrgeld. Anstatt die Führung souverän in die Halbzeit zu bringen, trafen die Gastgeberinnen nach individuellen Diessner Fehlern innerhalb von 2 Minuten vor dem Pausenpfiff durch Antonia Saile und Lucia Smejkal noch zum 2-2.

Sofort nach dem Wiederanpfiff sahen die Zuschauer eine entschlossene MTV Mannschaft, Zoe Klein traf nach einem unwiderstehlichen Sololauf nur den Außenpfosten, Andrea Bichler verfehlte nach einem Eckball das Tor nur knapp. Mit der Verletzung von Zoe Klein kippte das Spiel. Diessen kam nur noch selten gefährlich vors Tor, der ESV nutze erneut einen individuellen Fehler und ging eine Viertelstunde vor Schluss durch Saile 3-2 in Führung. Der MTV warf nun alles nach vorne, blieb jedoch anfällig für Konter und legte den eiskalten Münchnern zwei weitere Tor durch Böttger und Smejkal auf zum 5-2 Endstand.