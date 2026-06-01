Diessen springt auf Platz 3

Diessen jubelt über 3 Punkte und Platz 3

Die zahlreichen Zuschauer sahen in Rott ein spannendes und unterhaltsames Derby, am Ende ging der MTV Diessen als Sieger vom Platz und eroberte somit am letzten Spieltag Platz 3 in der Tabelle.

Diessen begann druckvoll mit einigen Torabschlüssen, ein Schuss von Laura Braunegger aus rund 20 Metern sorgte früh für Torgefahr. Nach 20 Minuten gelang es den Gastgeberinnen aus Rott das Spiel zu beruhigen, der MTV kam nur noch selten zu gefährlichen Abschlüssen. 10 Minuten vor der Pause belohnte sich der TSV Rott für eine druckvolle Phase, Lucia Hofmann traf zur 1-0 Führung.