Diessen springt auf Platz 3

Die zahlreichen Zuschauer sahen in Rott ein spannendes und unterhaltsames Derby, am Ende ging der MTV Diessen als Sieger vom Platz und eroberte somit am letzten Spieltag Platz 3 in der Tabelle.
Diessen begann druckvoll mit einigen Torabschlüssen, ein Schuss von Laura Braunegger aus rund 20 Metern sorgte früh für Torgefahr. Nach 20 Minuten gelang es den Gastgeberinnen aus Rott das Spiel zu beruhigen, der MTV kam nur noch selten zu gefährlichen Abschlüssen. 10 Minuten vor der Pause belohnte sich der TSV Rott für eine druckvolle Phase, Lucia Hofmann traf zur 1-0 Führung.
Nach der Pause verlagerte sich das Spiel mehr und mehr in die Rotter Hälfte, die eingewechselte Steffi Köhler drückte der Partie ihren Stempel auf. Zunächst legte Heike Socher quer und Köhler traf eiskalt zum 1-1. Wenige Minuten später traf Rotts Torhüterin Diessens Sabrina Rapp mit der Faust am Kopf, den fälligen Strafstoß verwandelte erneut Steffi Köhler zur Diessner 2-1 Führung. Heike Socher hätte den Sack zumachen können, verzog aber aus kurzer Distanz. Doch Rott kam nochmal durch einen abgefälschten Eckball ins Spiel zurück, Diessen lenkte den Ball unglücklich zum 2-2 ins eigene Tor. Nach einer MTV Ecke scheiterte Andrea Bichler zweimal, zunächst klärte eine Rotter Spielerin auf der Linie, dann segelte der Ball knapp über das Tor. In 84. Minute war es dann Sabrina Rapp, die für die Entscheidung sorgte: Ihr Freistoß aus 25 Metern senkte sich unter die Latte zum 3-2 für den MTV Diessen. Da der SC Huglfing zeitgleich gegen den SV Untermenzing verlor, sprang das Team von Coach Nico Weis mit diesem Treffer von Rang 5 auf Rang 3 der Abschlusstabelle. Nun geht es für die Diessner Mädels in die verdiente Sommerpause.