Diessen ohne Durchschlagskraft in Untermenzing

Mit 0-2 mussten sich die Diessner Frauen am Sonntag in Untermenzing geschlagen geben.

Mit einigen angeschlagenen Spielerinnen aus den letzten Wochen fehlte dem MTV in Untermenzing der Punch nach vorne. In den ersten 20 Minuten spielten fast nur der Gastgeberinnen gefällig, Diessen tat sich sehr schwer, Fuß zu fassen auf dem ungewohnten Kunstrasen. Dann hatten die Ammersee Mädels aus dem Nichts die größte Chance des Spiels. Felicia Wacker legte einen Ball quer vor das Tor, Antonia Huber verfehlte aus kurzer Distanz knapp. Bis zur Pause neutralisierten sich beide Teams nahezu und kamen kaum noch zu gefährlichen Aktionen.