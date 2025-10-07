Diessen holt den vierten Sieg in Folge

Die Frauen des MTV Diessen konnten ihren positiven Lauf auch in Gilching fortsetzen: Mit 2-0 siegte das Team von Coach Nico Weis am Sonntagnachmittag in Gilching und gewann damit bereits das 4. Spiel in Folge.

Vor allem in der Anfangsphase trat der MTV sehr dominant auf, erspielte sich früh gute Möglichkeiten. Nach knapp 10 Minuten gelang die verdiente Führung. Miriam Zenker setzte Andrea Bichler über die rechte Seite in Szene, Zoe Klein nahm die Flanke volley ab und traf zum 1-0. Nur 10 Minuten später dribbelte sich Felicia Wacker über die linke Seite durch und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte erneut Zoe Klein zum 2-0. Gilching fand erst gegen Ende der ersten Hälfte ins Spiel, wurde dann nach der Pause immer stärker. Der MTV Diessen tat sich zunehmend schwer, bereits am Donnerstag hatte die Ammersee Truppe das intensive Derby gegen Rott bestritten. Die ganz großen Torchancen blieben in der zweiten Halbzeit aber auch Dank starker Defensivreihen auf beiden Seiten weitestgehend aus. So blieb es am Ende beim 2-0 Erfolg der Diessnerinnen.

Am kommenden Samstag steht nun das Duell gegen den SC Huglfing an. Anstoß ist um 15 Uhr im Ammerseestadion.