Diessen holt den ersten Dreier

Im vorgezogenen Bezirksligaspiel zwischen der SG Otterfing Sachsenkam und dem MTV Diessen behielt der BOL Absteiger vom Ammersee klar die Oberhand. Mit 6-0 siegte das junge Diessnerteam und rehabilitierte sich nach der unglücklichen Niederlage am vergangenen Sonntag in Freimann.

Von Beginn an spielte der MTV druckvoll und erarbeitete sich schnell erste Chancen. Felicia Wacker traf nach einem starken Antritt nur den Pfosten. Nach einer halben Stunde brach Julia Stapff den Bann: Ihr Freistoß segelte ins lange Eck zur verdienten MTV Führung. Zuvor hatten auch die Gäste eine dicke Chance, die MTV Defensive blieb jedoch stabil. Nur 2 Minuten nach der MTV Führung bediente Zoe Klein mustergültig Andrea Bichler, die der Keeperin keine Chance ließ und auf 2-0 erhöhte.