Diessen gewinnt hitziges Derby

In einer spannenden Partie am Donnerstagabend bezwangen die Frauen des MTV Diessen die Nachbarinnen aus Rott knapp mit 2-1.
Der MTV war in der ersten Halbzeit das etwas bessere Team, startete mit einem Lattenkracher von Zoe Klein und verpasste so die frühe Führung. Diessen kam immer wieder zu guten Chancen, nach knapp 20 Minuten zog Steffi Köhler unnachahmlich ab, Andrea Bichler schnappte sich den Abpraller und staubte zum 1-0 ab. Nach einem schönen Antritt von Bichler tauchte Zoe Klein frei vor dem Rotter Kasten auf, setzte den Ball aber knapp über den Winkel. Rott konterte in dieser Phase des Spiels immer wieder schnell, allerdings noch ohne zu zwingenden Möglichkeiten zu kommen. Kurz vor der Pause setzten sich Gäste über die rechte Angriffseite durch, Franziska Rödig versenkte den Ball zum 1-1 Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes umkämpftes Spiel, beide Teams fighteten um jeden Meter. Die beste Diessner Chance hatte Antonia Huber, die aus zentraler Position knapp verzog. Eine Viertelstunde vor dem Ende zirklte Zoe Klein einen Freistoß unhaltbar ins Kreuzeck zum 2-1. In der Schlussphase drückte der TSV Rott auf den Ausgleich. Einen Schuss aus 20 Metern lenkte Diessens Keeperin Larissa Müske an die Latte. Am Ende blieb es beim knappen 2-1 für die Weis Truppe.
Am Sonntag trifft der MTV nun auf den TSV Gilching II. Anstoß ist um 15 Uhr.