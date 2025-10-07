Diessen gewinnt hitziges Derby

In einer spannenden Partie am Donnerstagabend bezwangen die Frauen des MTV Diessen die Nachbarinnen aus Rott knapp mit 2-1.

Der MTV war in der ersten Halbzeit das etwas bessere Team, startete mit einem Lattenkracher von Zoe Klein und verpasste so die frühe Führung. Diessen kam immer wieder zu guten Chancen, nach knapp 20 Minuten zog Steffi Köhler unnachahmlich ab, Andrea Bichler schnappte sich den Abpraller und staubte zum 1-0 ab. Nach einem schönen Antritt von Bichler tauchte Zoe Klein frei vor dem Rotter Kasten auf, setzte den Ball aber knapp über den Winkel. Rott konterte in dieser Phase des Spiels immer wieder schnell, allerdings noch ohne zu zwingenden Möglichkeiten zu kommen. Kurz vor der Pause setzten sich Gäste über die rechte Angriffseite durch, Franziska Rödig versenkte den Ball zum 1-1 Ausgleich.