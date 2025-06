Diessen geht zurück in die Bezirksliga

Nach 2 Spielen innerhalb von 3 Tagen steht es nun fest: In der neuen Saison spielt der MTV Diessen erstmals seit 14 Jahren wieder in der Bezirksliga.



Unter dem Motto "Auswärts dahoam" trug der MTV Diessen sein Heimspiel am Vatertag wegen des Diessner Töpfermarkts in Fuchstal aus. Gegen den Tabellenzweiten aus Langengeisling verpasste die Truppe von Nico Weis mögliche Punkte nur knapp. Allerdings muss sich das Team an die eigene Nase fassen, denn nach gerade mal 8 Minuten lag man bereits durch 2 schnelle Tore von Ronja Buttstedt mit 0-2 zurück. Erst nach 20 Minuten legte der MTV zu, erspielte sich tolle Chancen, scheiterte 2 Mal am Aluminium, zweimal klärten die Gäste auf der Torlinie. Kurz vor der Pause erzielte Anna-Lena Modl nach einem Eckball von Zoe Klein aus kurzer Distanz den überfälligen Anschlusstreffer.



Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Eine Viertelstunde vor Schluss brachte Langengeislings Torhüterin Andrea Bichler frei vor dem Tor zu Fall, Zoe Klein verwandelte im Nachschuss den fälligen Strafstoß zum 2-2 Ausgleich. Doch die Kräfte schwanden sichtbar bei den Diessnerinnen, während Langengeisling nochmals aufdrehte und kurz vor dem Ende durch Julia John den Siegtreffer markierte.



Beim Meister in Überacker zeigte die Ammersee Mädels 2 Tage nach dem schweren Spiel gegen Langengeisling dann viel Charakter. Bei brütender Hitze ging Überacker sofort nach einer Minute durch eine verunglückte Flanke von Marie Wich in Führung. Diessen hatte im Gegenzug die große Ausgleichschance durch Felicia Wacker, die zweimal einschussbereit geblockt wurde. Andrea Bichler scheiterte nach einem schönen Sololauf am Außenpfosten. Überacker zeigte sich ausgeruht und spielfreudig, kam zu vielen Torabschlüssen. Diessens Keeperin Larissa Müske hielt den MTV mit sehenswerten Paraden im Spiel. Kurz vor der Pause traf Marie Wich per Kopf zum 2-0, mit dem Pausenpfiff verwandelte Johanna Draude einen Elfmeter nach einer undurchsichtigen Aktion im Strafraum zum 3-0.



Nach dem Seitenwechsel wehrte sich die Ammersee Elf bravourös gegen den übermächtigen Gegner aus Überacker. 10 Minuten vor Schluss gelang sogar der Ehrentreffer: Andrea Bichler setzte sich über die rechte Seite durch, fand im Strafraum Alina Blauensteiner, die im Nachschuss zum 1-3 traf. In den Schlussminuten verwandelte Draude den zweiten Strafstoß für Überacker zum 4-1 Endstand.



Am kommenden Wochenende wird sich der MTV Diessen zuhause gegen den FC Forstern II aus der Bezirksoberliga verabschieden. Anpfiff ist um 17 Uhr im Ammerseestadion.