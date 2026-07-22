Diesmal wollen die Palzinger den Klassenerhalt ohne Relegation schaffen

Sie können Relegation: Die Palzinger Fußballer um Dominic Schermbach (in Grün) setzten sich in den beiden Runden gegen den SV Ohlstadt und den TSV Ebersberg durch. Nun startet der SVA selbstbewusst in die neue Runde. – Foto: Oliver Rabuser

Der SVA Palzing startet in eine spannende Bezirksliga-Saison. Ein Neuzugang könnte ein echter Glücksfall werden.

Auf den Klassenerhalt über die Relegation folgte für den SVA Palzing eine komprimierte Vorbereitung ohne große Ausschläge. Ihr letztes Testspiel, die Generalprobe vor dem Auftakt in der Bezirksliga Nord, verpatzte die Mannschaft von Enes Mehmedovic jedoch. „Das muss aber nichts Schlechtes sein“, sagte der Trainer. Er wünscht sich gleich in den ersten Wochen der neuen Runde vollen Fokus. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Dafür haben die Palzinger Fußballer nicht nur in den vergangenen Wochen hart geschuftet: Die Verantwortlichen haben auch Veränderungen im Kader vorgenommen – und damit gut auf die Abgänge von Abwehrchef Mirnes Gurbeta (TSV Moosburg) und Marzuk Shaban (TuS Prien) reagiert. Shaban besitzt zwar ein Zweitspielrecht, die Ampertaler müssen jedoch froh sein, wenn er am Saisonende auf eine Handvoll Einsätze im SVA-Trikot kommt. „Seine Schnelligkeit, Dribbelstärke und Torgefahr werden uns fehlen. Außerdem ist er ein guter Typ“, betont Mehmedovic, der dennoch mit der SVA-Transferbilanz zufrieden ist.

Ein Grund dafür ist die Verpflichtung von Edin Smajlovic, der für die Palzinger ein Glücksfall werden könnte. Der 37-jährige Allrounder kam vom letztjährigen Meister SV Nord Lerchenau, wo er als Stammspieler sieben Tore erzielte. „Edin ist ein Superspieler. Er ist erfahren und kann auf allen Positionen auflaufen – egal, wo er spielt, macht er uns besser“, sagt Mehmedovic. Deutlich weniger Erfahrung, aber sehr viel Potenzial bringt Luca Stubenvoll mit, der vom SE Freising ins Ampertal wechselte: Der 19 Jahre alte Mittelfeldmann sammelte bereits etliche Bezirksliga-Spielminuten – und könnte im Saisonverlauf für die Palzinger noch wichtig werden.

Bitter aus SVA-Sicht: Fabian Radlmaier wird zunächst fehlen. Der Unterschiedsspieler wurde im letzten Relegationsspiel nach seinem Doppelpack heftig gefoult und startete erst zum Vorbereitungsende seinen Comeback-Versuch. „Er ist im Lauftraining. Es könnte allerdings noch ein bisschen dauern, bis er zurück ist“, erläutert Mehmedovic. Dennoch ist der SVA-Trainer positiv gestimmt, dass seine Mannschaft gut aufgestellt ist, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

„Die Vorbereitung verlief für uns insgesamt sehr gut. Vor allem die ersten drei bis vier Wochen waren richtig stark“, resümiert Mehmedovic. Die 1:5-Niederlage gegen den Kreisligisten FC Eintracht Landshut im letzten Test beunruhigte ihn nicht: „Solche Spiele gehören dazu. Lieber passiert das in der Vorbereitung als später zum Saisonauftakt in Allershausen.“

Die Palzinger gehen selbstbewusst in die Spielzeit. Mehmedovic: „Ich glaube, dass wir im Vergleich zur vergangenen Saison einen Schritt nach vorne gemacht haben. Vor allem unsere jungen Spieler entwickeln sich hervorragend und werden von Woche zu Woche besser. Ich hoffe, dass sie diesen Weg weitergehen.“

Die Mischung aus erfahrenen und jungen Akteuren stimmt. Von Mehmedovic’ Meisterschaftsfavoriten Karlsfeld, Freising und Dornach sind die Palzinger zwar ein Stück entfernt, dennoch könnte der Klassenerhalt in dieser Saison ohne Relegation gelingen.