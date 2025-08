„Diesmal soll mindestens Rang zwei drin sein“: Grainau will in die Kreisklasse

2017 feierte der SC Eibsee Grainau den Aufstieg in die A-Klasse. In den anschließenden fünf Spielzeiten verbrachten die Fußballer relativ unaufgeregte Jahre in der zehnthöchsten Liga. Als Christoph Saller 2022 das Team übernahm, wuchsen die Ambitionen. Seither haben sie im Zugspitzdorf die Kreisklasse ins Visier genommen. Doch stets scheiterten sie denkbar knapp. Dreimal in Folge schlossen die Grainauer die Saison auf Rang drei ab. Und da aller guten Dinge drei und nicht vier sind, soll damit jetzt Schluss sein. „Diesmal sollte mindestens Rang zwei drin sein“, betont Coach Saller. „Jetzt etwas anderes zu behaupten, würde uns ja eh keiner abnehmen.“

Also ein erneuter Anlauf in der am Wochenende beginnenden Saison in der A-Klasse 6 mit acht Landkreiskonkurrenten und vier Reserveteams aus Bad Heilbrunn, Habach und den beiden Penzberger Vertretungen vom FC und ESV. „Ich schätze die Liga sehr ausgeglichen ein“, sagt Saller. Ändert aber nichts an dem Saisonziel. Zumal der Kader der Eibsee-Kicker größtenteils mit dem des vorherigen identisch ist. Maximilian Hauck hat seine Karriere beendet und kümmert sich fortan mehr um seinen Nachwuchs. Zudem hat Torhüter Franz Maurer Grainau in Richtung Bad Heilbrunn verlassen. „Das schmerzt natürlich schon“, gesteht der Coach. „Aber mit Tim Schiebilski haben wir da mehr als nur einen Ersatz.“ Der stand schon früher zwischen den Pfosten und gehört der Kategorie „spielender Keeper“ an. „Das kann in der Liga ein Vorteil sein“, betont Grainaus Trainer.