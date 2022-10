Diesmal mehr Erfolg unter Flutlicht? Am Freitagabend (14.10., 19 Uhr) geht es für dieZeiss-Elf wieder um Regionalliga-Punkte.

Mit der Volkssportgemeinschaft aus dem Berliner Süden wird am Freitagabend eine Mannschaft im Paradies vorstellig, die in ihrer noch jungen Regionalligageschichte bereits mehrere Ausrufezeichen setzen konnte. Nicht nur dass die VSG stets über weite Strecken der Saisons ein Wörtchen um den Staffelsieg mitsprechen konnte, so vermochte es derFCC bisher noch nicht, einen Sieg gegen Altglienicke einzufahren. Unter Trainer Andreas Patz konnte immerhin in der vergangenen Spielzeit - nachdem die ersten beiden Begegnungen beider Vereine zu Gunsten der VSG ausgingen - der erste Punkt geholt werden. Dass nun am Freitag der erste Sieg eingefahren wird, ist natürlich das erklärte Ziel der Zeiss-Elf. Wie kompliziert allerdings diese Aufgabe werden wird, lässt die Einschätzung des Gastes vom FCC-Trainer erahnen: "Die VSG ist aus meiner Sicht - gemeinsam mit Energie Cottbus - die beste Mannschaft der Liga, die einen frechen Offensivfußball spielt und viele gute Einzelspieler in ihren Reihen hat."

Dabei ließ Altglienicke, das mit bisher 17 Treffern die stärkste Offensive aufweist, allerdings auch 14 Gegentreffer zu. Allein in den letzten beiden Spielen gegen Chemnitz und den Berliner AK musste Altglienicke sieben Gegentreffer hinnehmen, was natürlich auch dem Jenaer Trainerteam nicht entgangen sein dürfte, aber an der Schwere der Aufgabe nichts ändert. Patz: "Uns erwartet ein harter Brocken."

Ob beim Kleinkriegen Maximilian Krauß helfen kann, steht noch in den Sternen. Der lauf- und einsatzfreudige Offensivmann fehlte zuletzt wegen muskulärer Probleme in Leipzig-Leutzsch. Ob es für ihn am Freitagabend schon wieder reichen könnte, musste Andreas Patz am Mittwoch noch offen lassen. Gute Nachrichten gibt es indes von Ogulcan Tezel, der endlich wieder mit der Mannschaft trainiert. Für ihn dürfte aber sehr wahrscheinlich ein Einsatz gegen Altglienicke noch zu früh kommen.