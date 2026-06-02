Diesmal kommt ein Spieler vom Mittelrhein: Solingen 03 holt Torhüter Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 arbeitet weiter am Kader für die erste Saison in der Oberliga Niederrhein. Mit Samuel Bockelkamp kommt ein junger Torhüter aus der Landesliga Mittelrhein, der früher sogar als Quarterback aktiv war. von André Nückel · Heute, 12:49 Uhr · 0 Leser

Im Tor: Samuel Bockelkamp. – Foto: Volker Lemm

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Meister der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, der erstmals in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen ist, verpflichtet Samuel Bockelkamp. Der 21 Jahre alte Torhüter hat zuletzt für den FC Viktoria Arnoldsweiler aus der Landesliga Mittelrhein gespielt und soll in Solingen gezielt weiterentwickelt werden.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Bockelkamp bringt mit 1,93 Metern Gardemaß für einen Torwart mit und hat seine bisherige Laufbahn ausschließlich im Mittelrhein absolviert. In der Jugend spielte er unter anderem für SV Weiden 1914/75, SV Grün-Weiss Brauweiler sowie SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, wo er in der U17 und U19 auf Mittelrheinliga-Niveau aktiv war. Im Seniorenbereich folgten Stationen beim FC Hürth, FC Pesch, erneut in Brauweiler und zuletzt in Arnoldsweiler. Spannend ist auch sein sportlicher Hintergrund abseits des Fußballs: Bis zu seinem 13. Lebensjahr spielte Bockelkamp American Football bei den Cologne Falcons - dort sogar als Quarterback. Aktuell absolviert er eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in Köln, entsprechend in Reichweite liegt die Klingenstadt.

Bockelkamp sieht klaren Plan Für den jungen Torhüter ist der Wechsel nach Solingen vor allem eine Entwicklungschance. „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison bei 03! Geschäftsführung und Trainer-Team haben mir einen konkreten Plan und eine Struktur aufgezeigt, wie man mich fördern und mit mir arbeiten möchte. Hier kann ich mich weiterentwickeln“, erklärte Bockelkamp den Vereinsmedien. Dass Solingen-Wald als Aufsteiger mit einem erfahrenen Kader in die Oberliga geht, spielte für ihn ebenfalls eine Rolle. „Die Mannschaft ist extrem erfahren, viele haben bereits Regionalliga gespielt, manche Spieler auch 3. Liga. Das spezielle Torwarttraining mit Helmut Pabst und Klaus Meyer ist sehr ambitioniert. Ich bin super aufgenommen worden, habe schnell das Gefühl gehabt, hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, sagte der Keeper.