Diesmal kommt ein Spieler vom Mittelrhein: Solingen 03 holt Torhüter

Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Meister der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, der erstmals in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen ist, verpflichtet Samuel Bockelkamp. Der 21 Jahre alte Torhüter hat zuletzt für den FC Viktoria Arnoldsweiler aus der Landesliga Mittelrhein gespielt und soll in Solingen gezielt weiterentwickelt werden.
Bockelkamp bringt mit 1,93 Metern Gardemaß für einen Torwart mit und hat seine bisherige Laufbahn ausschließlich im Mittelrhein absolviert. In der Jugend spielte er unter anderem für SV Weiden 1914/75, SV Grün-Weiss Brauweiler sowie SC Borussia Lindenthal-Hohenlind, wo er in der U17 und U19 auf Mittelrheinliga-Niveau aktiv war. Im Seniorenbereich folgten Stationen beim FC Hürth, FC Pesch, erneut in Brauweiler und zuletzt in Arnoldsweiler.
Spannend ist auch sein sportlicher Hintergrund abseits des Fußballs: Bis zu seinem 13. Lebensjahr spielte Bockelkamp American Football bei den Cologne Falcons - dort sogar als Quarterback. Aktuell absolviert er eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in Köln, entsprechend in Reichweite liegt die Klingenstadt.
Für den jungen Torhüter ist der Wechsel nach Solingen vor allem eine Entwicklungschance. „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison bei 03! Geschäftsführung und Trainer-Team haben mir einen konkreten Plan und eine Struktur aufgezeigt, wie man mich fördern und mit mir arbeiten möchte. Hier kann ich mich weiterentwickeln“, erklärte Bockelkamp den Vereinsmedien.
Dass Solingen-Wald als Aufsteiger mit einem erfahrenen Kader in die Oberliga geht, spielte für ihn ebenfalls eine Rolle. „Die Mannschaft ist extrem erfahren, viele haben bereits Regionalliga gespielt, manche Spieler auch 3. Liga. Das spezielle Torwarttraining mit Helmut Pabst und Klaus Meyer ist sehr ambitioniert. Ich bin super aufgenommen worden, habe schnell das Gefühl gehabt, hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, sagte der Keeper.
Damit passt Bockelkamp in die Kaderplanung eines Vereins, der nach dem historischen Aufstieg nicht nur kurzfristig konkurrenzfähig sein, sondern auch Strukturen entwickeln möchte. Der junge Torhüter soll regelmäßig bei der ersten Mannschaft trainieren und zugleich Spielpraxis sammeln.
Cheftrainer Daniele Varveri hat bereits Eindrücke aus den vergangenen Wochen gesammelt. „Samuel trainiert schon seit Wochen regelmäßig mit und zeigt sehr gute Ansätze. Auch die Torwarttrainer sind voll des Lobes, auch weil es sich um einen jungen und entwicklungsfähigen Torwart handelt“, erklärte Varveri.
Der Plan ist klar: Bockelkamp soll behutsam an das Niveau herangeführt werden. „Durch regelmäßiges Torwarttraining und hoffentlich viele Einsätze vor allem in der U23 ist es das Ziel, ihn diese Saison auf die nächste Stufe zu bringen. Dieser Prozess wird gemeinsam mit den Torwarttrainern und in Einzelgesprächen mit Samuel begleitet. Wir wünschen ihm alles Gute bei 03“, sagte Varveri.
Auch die sportliche Leitung sieht den Zugang als Perspektivspieler mit klarer Rolle. Peter Resvanis betont, dass Bockelkamp zum Kader gehört, aber Spielpraxis ein zentraler Baustein sein wird. „Samuel gehört zum Kader und wird regelmäßig bei der Ersten trainieren und bei der U23 seine Spielpraxis bekommen. Der Verein und Samuel brauchen Kontinuität, um die Zukunftsperspektive im Nachwuchsbereich zu erreichen“, meinte Resvanis.
Der sportliche Leiter sieht dabei nicht nur die Torwartfähigkeiten. „Er ist noch sehr jung, bringt nicht nur torwartspezifisch viel mit und muss jetzt regelmäßig spielen. Es wurden klare Ziele vereinbart, die wir gemeinsam erreichen werden. Wir freuen uns auf einen jungen ambitionierten Keeper“, sagte Resvanis.
Für Solingen-Wald 03 ist Bockelkamp damit ein Transfer, der weniger auf sofortige Schlagzeilen, sondern auf Entwicklung angelegt ist. Nach dem Aufstieg in die Oberliga baut der Verein weiter an einer Kaderstruktur, in der Erfahrung und Perspektive zusammenkommen sollen.
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