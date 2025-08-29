Diesmal keine Zitterpartie

Gegner ist mit dem Erlauer SV Grün-Weiß ein Aufsteiger, der zuletzt mit einem eindrucksvollen 5:1-Erfolg gegen die SpVgg Siebleben 06 für ein Ausrufezeichen sorgte und damit selbstbewusst nach Schweina reist. Doch die Mannschaft von René Heger will nach dem holprigen Saisonstart den zweiten Heimsieg - diesmal ohne Zittern.

"Der Ligastart ist so verlaufen, wie wir es erwartet haben. Siebleben war das erwartet schwere Auswärtsspiel. Natürlich hätten wir gerne Punkte mitgenommen, aber es war aufgrund der ersten Halbzeit nicht unverdient, dass wir ohne wieder nach Hause gefahren sind. Das Heimspiel gegen Steinbach-Hallenberg machen wir unnötig wieder spannend. Wir wachsen gerade als Team zusammen und da brauchen wir Geduld. Wir sind dankbar die nötige Rückendeckung vom Verein zu haben", sagt Heger zum Start. Beim 3:2-Heimsieg letzte Woche gegen Steinbach-Hallenberg offenbarte die Mannschaft von Trainer René Heger erneut Schwächen in der Defensive: Aus einer komfortablen 3:0-Führung wurde am Ende noch eine Zitterpartie. "Das ist richtig, wir machen zu viele individuelle Fehler, die oft sofort bestraft werden. Daran müssen wir arbeiten, um stabiler zu werden“, erklärt Heger. Die Abwehrprobleme waren auch zuvor in den Partien zu sehen. Für den Thüringenliga-Absteiger verlief der Start in die neue Saison bislang wechselhaft. Auf die Auftaktniederlage in Siebleben (3:5) folgte das unglückliche Pokalaus gegen Wacker Nordhausen (1:2), ehe vergangene Woche der erste Sieg gelang.

Mit dem Erlauer SV Grün-Weiß kommt nun ein Gegner nach Schweina, der sich nach dem 1:4 zum Start in Walldorf eindrucksvoll in der Landesklasse 3 letzte Woche angemeldet hat. Der klare 5:1-Heimerfolg gegen Siebleben – gegen das Team, an dem Schweina am ersten Spieltag scheiterte – zeigt das Potenzial des Aufsteigers. Heger ordnet ein: „Natürlich kann man den Quervergleich ziehen, dann sieht es für uns nicht so gut aus. Aber entscheidend ist, dass wir als Mannschaft wieder kompakt auftreten und unseren Fußball spielen. Uns erwartet ein schweres Heimspiel, das wir unbedingt gewinnen wollen.“