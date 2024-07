Diesmal keine Blamage: Garmisch siegt in Habach deutlich

Habach – Kaum tritt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit einer höheren Anzahl an Stammkräften an, bleiben auch die Blamagen aus. Zuletzt kamen die Landesliga-Fußballer mit nur zwölf beziehungsweise 13 Mann sowohl beim VfL Denklingen (1:5) als auch gegen den SC Imst (1:7) gehörig unter die Räder. Am Dienstag beim ASV Habach setzten sich die Werdenfelser deutlich mit 5:0 durch.

Neuzugang aus Ohlstadt