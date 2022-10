Diesmal hängen die Trauben höher: Hallbergmoos Außenseiter gegen Memmingen Fabian Diranko wieder mit dabei

Das wird eine schwere Aufgabe: Der VfB Hallbergmoos muss am Freitag gegen den FC Memmingen um Ex-Profi Dominik Stroh-Engel ran.

Hallbergmoos – Mit dem 0:0 gegen den Tabellenletzten Rosenheim haben die Fußballer des VfB Hallbergmoos eine große Chance vergeben und sitzen nun erst einmal im Tabellenkeller der Bayernliga Süd fest. Vor dem Heimspiel gegen den FC Memmingen (Freitag, 19.30 Uhr) stellt sich nun vielmehr die Frage, ob man gegen das Team der Stunde eine realistische Chance hat.

Dieser Heimgegner ist eine ganz andere Hausnummer als das Schlusslicht: Der FC Memmingen holte zehn Punkte aus den jüngsten vier Spielen und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Zuletzt hat der Absteiger aus der Regionalliga im August ein Punktspiel verloren. Daher hat das Team nun als Tabellenfünfter auch wieder den Anschluss an die Aufstiegsregion der Bayernliga Süd hergestellt. VfB-Trainer Matthias Strohmaier geht sogar noch einen Schritt weiter: „Von den Einzelspielern her ist das der beste Kader in dieser Liga.“

Anderes Kaliber als 1860 Rosenheim

Strohmaier weiß, dass die Trauben diese Woche deutlich höher hängen als zuletzt bei dem mutlosen Auftritt seiner Mannschaft gegen Rosenheim. „Dieses Spiel müssen wir schnell abhaken“, betont der Coach und versucht dennoch, die kleinen positiven Dinge zu sehen. So habe man die jüngsten beiden Heimpartien nicht verloren und blieb 90 Minuten ohne Gegentreffer. „Dieses Zu-Null war in der Rückrunde der vergangenen Saison die Basis des Erfolgs“, erklärt Strohmaier. Allerdings ist ihm auch klar, dass Memmingen mit seinem Ex-Profi Dominik Stroh-Engel (unter anderem Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98, Karlsruher SC und SpVgg Unterhaching) ein anderes Kaliber darstellt.

Beim VfB wird es gezwungenermaßen Veränderungen in der ersten Elf geben. Philipp Beetz ist wegen Krankheit nicht dabei und David Lucksch aus beruflichen Gründen nicht verfügbar. Dagegen steht Johannes Petschner nach überstandener Verletzung wieder parat, und auch bei Torwart Dominic Dachs sollte die Zerrung erledigt sein. Der erfahrene Keeper hatte während des Urlaubs von Martin Dinkel gute Spiele abgeliefert. Nun sind erstmals beide Torhüter dabei – der Trainer muss also eine Entscheidung treffen. Strohmaier wird generell ein wenig umbauen: „Taktisch stehen wir dann vielleicht etwas defensiver, aber wir müssen mutig auftreten.“