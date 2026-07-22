Diesmal gewinnt RW Darmstadt das Finale beim Merck-Pokal

Darmstadt. Wieder im Finale, aber diesmal gewonnen: RW Darmstadt hat sich den Gesamtsieg beim eigenen Merck-Pokal gesichert. Im Endspiel der 20. Auflage des Turniers setzte sich der Verbandsligist gegen den Klassenrivalen Spvgg Neu-Isenburg mit 2:1 durch. Die Treffer für die Rot-Weißen hatten Valentin Schweickert (42.) und Florian Zorn (55.) erzielt, die Gäste durch Jerom Albera (52.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Noch im vergangenen Jahr hatten die Gastgeber im Finale gegen den SV Hummetroth verloren.
"Wir können zufrieden sein. Das war ordentlich. Ich denke, wir haben verdient gewonnen", sagte RW-Trainer Dominik Lohrer. Die Richtung bei den Rot-Weißen scheint offenbar zu stimmen. Was gut ist, denn bereits am kommenden Sonntag (15 Uhr) steht das erste Pflichtspiel der Saison an: In der ersten Runde des Hessenpokals erwarten die Darmstädter Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach. "Sicher hätte ich gerne noch ein bisschen Zeit in der Vorbereitung gehabt. Aber wir haben viele Erkenntnisse gewonnen und haben ein gutes Gefühl. Wir wollen den Hessenligisten ärgern", sagte Lohrer weiter.
Für ein wenig Verwunderung hatte Viktoria Griesheim beim Merck-Pokal gesorgt. Nach der 0:11-Auftaktniederlage gegen die Rot-Weißen gewannen die Griesheimer im zweiten Gruppenspiel gegen Gruppenliga-Konkurrent SV Münster (hatte zudem mit 0:1 gegen den Gastgeber verloren) deutlich mit 6:1. Zum Spiel um Platz drei am Samstag gegen Hessenligist und Titelverteidiger SV Hummetroth traten die Griesheimer aber nicht an. So rückte Münster auf, das eigentlich im Spiel um Platz fünf auf die SG Langstadt/Babenhausen treffen sollte, und musste sich mit 0:11 geschlagen geben. Am Sonntag spielte die Viktoria wiederum beim Sparkassen-Cup in Erbach und gewann im Finale mit 6:4 gegen eine ersatzgeschwächte Hummetroth-Auswahl.
Der Sieg im B-Turnier beim Turnier der Rot-Weißen ging an Gruppenliga-Aufsteiger SG Arheilgen, der sich im entscheidenden Spiel mit 3:2 gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers durchgesetzt hatte. Im erstmals ausgetragenen Blitzturnier beim Merck-Pokal für Mannschaften aus den Kreisligen setzte sich Sturm Darmstadt im Endspiel gegen RW Darmstadt III mit 4:0 durch.