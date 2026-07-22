Diesmal gewinnt RW Darmstadt das Finale beim Merck-Pokal

Für ein wenig Verwunderung hatte Viktoria Griesheim beim Merck-Pokal gesorgt. Nach der 0:11-Auftaktniederlage gegen die Rot-Weißen gewannen die Griesheimer im zweiten Gruppenspiel gegen Gruppenliga-Konkurrent SV Münster (hatte zudem mit 0:1 gegen den Gastgeber verloren) deutlich mit 6:1. Zum Spiel um Platz drei am Samstag gegen Hessenligist und Titelverteidiger SV Hummetroth traten die Griesheimer aber nicht an. So rückte Münster auf, das eigentlich im Spiel um Platz fünf auf die SG Langstadt/Babenhausen treffen sollte, und musste sich mit 0:11 geschlagen geben. Am Sonntag spielte die Viktoria wiederum beim Sparkassen-Cup in Erbach und gewann im Finale mit 6:4 gegen eine ersatzgeschwächte Hummetroth-Auswahl.

Der Sieg im B-Turnier beim Turnier der Rot-Weißen ging an Gruppenliga-Aufsteiger SG Arheilgen, der sich im entscheidenden Spiel mit 3:2 gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers durchgesetzt hatte. Im erstmals ausgetragenen Blitzturnier beim Merck-Pokal für Mannschaften aus den Kreisligen setzte sich Sturm Darmstadt im Endspiel gegen RW Darmstadt III mit 4:0 durch.