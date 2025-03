TSV Emmering: Abteilungsleiter Andreas Bauer (r.) schüttelt die Hand von Trainer Elvis Nurikic (l.), der seine Verlängerung bekannt gab. – Foto: TSV Emmering

„Dieses Spiel will keiner verlieren" – Emmering verlängert vor Derby mit Trainer „Hat mir hier von der ersten Sekunden an viel Spaß gemacht"

Elvis Nurikic verlängert seinen Vertrag als Trainer des TSV Emmering. Zum passenden Zeitpunkt steht das Derby gegen den SV Ostermünchen an.

„Es hat mir hier von der ersten Sekunden an viel Spaß gemacht. Warum sollte ich mich also nach etwas anderem umschauen? Außerdem ist mein Weg noch nicht beendet.“ Für Elvis Nurikic war die Zusage, auch in der kommenden Saison Trainer des TSV Emmering zu sein, nicht mit langem Überlegen verbunden. „Wir freuen uns sehr, dass Elvis dem TSV erhalten bleibt“, so Abteilungsleiter Andreas Bauer nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit dem Coach des Kreisligateams. Abteilungsleitung sehr zufrieden mit Nurikic's Arbeit – TSV mit Top-Bilanz

Bauer und sein Stellvertreter Christof Kirchlechner hatten im Trainingslager in Kroatien die Zeit genutzt, um die Weichen für die kommende Saison zu stellen. Nach kurzen Gesprächen waren sich beide Seiten schnell einig: Der TSV und Elvis, das passt. „Uns war von Beginn an klar, dass die Fußstapfen, die Christian Kramlinger hinterlassen hat, für den nächsten Trainer groß sein werden. Elvis hat den Übergang jedoch mit Bravour gemeistert. Er passt perfekt zur Mannschaft und kommt auch bei unseren treuen Fans richtig gut an. Deshalb war die Vertragsverlängerung folgerichtig“, resümiert Bauer. Nicht zuletzt aufgrund der Bilanz, die Nurikic mit den Grün-Weißen vorzuweisen hat: Zwölf Siege und nur zwei Niederlagen stehen zu Buche. Und das mit der Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit gerade noch den Klassenerhalt geschafft hatte. „Wir wollten eine ruhige Runde spielen“, so Bauer, „das Ziel ist schon jetzt erreicht. Wir freuen uns auf die restlichen Spiele, in denen die Mannschaft befreit aufspielen kann.“ Mit großen Möglichkeiten. Denn als Tabellenzweiter stehen die Grün-Weißen nach dem 16. Spieltag mit 36 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga 1 Inn/Salzach. Seit geraumer Zeit als hartnäckigster Konkurrent des SB DJK Rosenheim. Und mit der Chance, Platz eins (zumindest vorübergehend) zu übernehmen.