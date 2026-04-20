„Dieses Spiel müssen wir früher entscheiden“, 2:3-Schock

Die SG Bergdörfer hat am 24. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Beim 2:3 gegen RSV Göttingen führte die Mannschaft lange, verpasste es jedoch, das Spiel frühzeitig zu entscheiden – und verlor es schließlich in der Nachspielzeit.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Mathis Ernst brachte den RSV Göttingen bereits in der 7. Minute in Führung. Auf schwierigem Geläuf setzte die Mannschaft von Lasse Ahl früh Akzente: „Wir sind gut ins Spiel reingekommen, auf schwerem Boden, hatten uns vorgenommen, ‚eklig‘ zu sein und den Gegner in seiner Spielanlage ein wenig zu spiegeln, viel mit direkten vertikalen Bällen zu arbeiten. Das hat auch gut funktioniert, in der ersten Halbzeit waren wir überlegen und haben – bis auf einen verschossenen Handelfmeter, über den man im Nachgang diskutieren kann, da man über unser Video sieht, dass es eher außerhalb war – nicht viel zugelassen.“

Trotz des Rückstands boten sich Bergdörfer noch vor der Pause mehrere Gelegenheiten. Nach einer Chance von Santee Nimely parierte Darius Rohleder stark, den Nachschuss setzte Lennart Jauz knapp vorbei. In der 28. Minute vergab Paul Müller zudem einen Handelfmeter. Kurz vor dem Seitenwechsel traf Geismar noch den Pfosten (45.).

Nach der Pause kam Bergdörfer deutlich verbessert zurück. „Nach dem verschossenen Elfmeter in der ersten Halbzeit sind wir gut zurückgekommen, haben die Partie gedreht und bis kurz vor Schluss geführt.“ Zunächst vergab Philipp Bode noch (47.), ehe nur eine Minute später der Ausgleich fiel: „Abschluss von Bode hält Rohleder, den Abpraller köpft Jauz ins Tor zum Ausgleich.“

Die Partie kippte nun zugunsten der Gastgeber. In der 67. Minute spielte Santee Nimely nach Ballgewinn Simon Dluzinski in die Tiefe, der querlegte, Paul Müller vollendete zum 2:1.

In dieser Phase hätte Bergdörfer die Entscheidung erzwingen können. Philipp Bode traf aus rund 30 Metern nur den Pfosten (75.), kurz darauf verpasste Luca Michael Rusalo nach einer Flanke von Bode aus fünf Metern knapp das 3:1 (80.). „Wir haben es aber verpasst, den Sack zuzumachen, die Chancen waren da, aber wir haben sie nicht genutzt, und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“

Stattdessen kam Göttingen zurück ins Spiel. Lasse Ahl beschrieb die Phase nach dem Ausgleich so: „Leider fangen wir uns kurz nach der Pause ein sehr unglückliches 1:1 und verlieren ein wenig den Faden.“ Doch seine Mannschaft fand in der Schlussphase zurück: „Ein Lattenkopfball gab uns in der 85. Minute offenbar den Glauben wieder zurück.“

Die späte Wende nahm ihren Lauf: Oliver Pomper traf in der 89. Minute per Fernschuss zum 2:2. In der Nachspielzeit folgte der entscheidende Moment. Nach einem Standard klärte Bergdörfer nicht konsequent, der Ball landete vor den Füßen von Geismar: Niclas Pfeifenschneider traf in der 90.+6 Minute zum 3:2.

Die Enttäuschung auf Seiten der Gastgeber war entsprechend groß. „So in der Nachspielzeit zu verlieren, ist extrem bitter. Dieses Spiel müssen wir früher entscheiden. Wir geben das Spiel noch aus der Hand, das darf uns so nicht passieren.“

Für Göttingen hingegen war es ein emotionaler Erfolg. „Am Ende trifft Olli per 25-Meter-Schuss zum 2:2 und in der letzten Aktion springt Julian Duque höher als der Keeper nach einem Freistoß und verlängert ihn zu Niclas, der zum 3:2 einschieben kann. Am Ende ein Sieg des Willens und ein Gefühl, das wir lange nicht hatten.“

Während RSV Göttingen mit nun 32 Punkten Rang vier festigt, bleibt die SG Bergdörfer bei 29 Zählern und mit dem Gefühl, ein Spiel aus der Hand gegeben zu haben.

Bereits am Mittwoch empfängt RSV Göttingen den VfR Dostluk Osterode und will den Schwung aus dem späten Sieg mitnehmen. Parallel trifft die SG Bergdörfer auf SV Groß Ellershausen-Hetjershausen, mit dem klaren Ziel, die liegen gelassenen Punkte diesmal einzufahren.