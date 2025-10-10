Dieses Spiel ist richtungsweisend

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld gastiert beim ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Garmisch-Partenkirchen – ein richtungsweisendes Spiel.

Dieses Duell könnte im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Südost richtungsweisend sein: Wenn der TSV Eintracht Karlsfeld an diesem Samstag (15 Uhr) beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen antritt, gastiert der Vorletzte beim Tabellenfünfzehnten. Nach dem überraschenden 1:1 gegen den Tabellenzweiten Rosenheim wollen die Karlsfelder den kleinen Aufwärtstrend bestätigen und endlich den zweiten Saisonsieg einfahren.

Trainer Florian Beutlhauser weiß um die Bedeutung der Partie: „Die Tabelle sagt natürlich alles. Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, aber ich will den Druck ein Stück weit rausnehmen. Verlieren ist verboten – gewinnen wäre Gold wert.“ Entscheidend sei, was die Mannschaft auf den Platz bringe: „Einstellung, Wille, Leidenschaft – das sind die Dinge, die zählen.“

Dass Karlsfeld zuletzt gegen ein Spitzenteam seht gut aussah, gibt Zuversicht. Besonders in der zweiten Halbzeit gegen Rosenheim habe seine Mannschaft gezeigt, dass sie mit dem nötigen Einsatz und einer geschlossenen Mentalität bestehen könne. „Man erkennt schon einen kleinen Aufwärtstrend. Die Stimmung ist gut, die Jungs ziehen im Training voll mit“, sagt der Coach.

Beim Gegner gab‘s unruhige Wochen

Beim Gegner herrschte zuletzt Unruhe. Garmisch hat erst kürzlich den Trainer gewechselt – mit bislang wechselhaftem Erfolg: Unter Stefan Schwinghammer gab es einen Sieg und eine Niederlage. Zudem stellt der FCG mit 40 Gegentoren nach Schlusslicht Neuperlach die zweitschwächste Defensive der Liga.

Die Karlsfelder kennen die Statistik. „Wir müssen mutig sein und unsere Chancen suchen“, betont Beutlhauser. „Aber in Garmisch ist es immer schwer, die sind heimstark, da musst du von der ersten Minute an voll da sein.“

Personell sieht es bei der Eintracht ordentlich aus: Lukas Paunert fehlt weiterhin mit Knieproblemen, Kerubel Kuflu laboriert ebenfalls noch an Beschwerden. Ansonsten steht der Großteil des Kaders bereit – trotz einiger Erkältungen nach der Wiesn.

Beutlhauser glaubt an seine Mannschaft: „Wir waren in fast allen Spielen konkurrenzfähig. Wenn wir das wieder zeigen und uns endlich mal belohnen, ist alles möglich.“