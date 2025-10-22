Dieses Problem muss TuRU Düsseldorf schnell in den Griff kriegen

Nicht nur Rey Alonso hofft, dass der Knoten am Freitag endlich aufgeht. Dann gastiert der FC Remscheid im Stadion an der Feuerbachstraße. Dass die Bergischen aktuell nur auf Rang 15 liegen, war so nicht zu erwarten. Ein Spaziergang wird es für die TuRU dennoch nicht. Denn erstens tut sich die Carrasco-Elf auf eigenem Platz in dieser Saison auffällig schwer (nur sechs Punkte aus fünf Spielen). Und zweitens scheint es so, als lägen ihr Teams aus dem oberen Tabellenbereich besser. Gegen Spitzenreiter Solingen-Wald (2:2), den zweitplatzierten FC Kosova (3:2) und den Vierten DV Solingen (0:0) blieben die Blau-Weißen unbesiegt. “Uns liegt es eher, wenn der Gegner mitspielt“, weiß auch Ray Alonso.