Dieses Problem muss TuRU Düsseldorf schnell in den Griff kriegen

Ist das Glas bei der TuRU Düsseldorf nun halb leer oder halb voll? Diese Frage stellt sich in diesen Tagen auch Daniel Rey Alonso. Dem 38 Jahre alten Abwehrspieler des Landesligisten fällt es schwer, die aktuelle sportliche Situation seines Klubs zu bewerten. „Es ist ganz offensichtlich schwer, uns zu schlagen. Auf der anderen Seite kommen wir so aber auch nicht vom Fleck“, sagte Rey unlängst nach dem 2:2 gegen Aufsteiger TSV Solingen.
Für die Oberbilker war es in der Liga bereits die fünfte Punkteteilung in Serie. Mit vierzehn Zählern auf der Habenseite rangiert die Mannschaft von Francisco „Paco“ Carrasco nach dem zehnten Spieltag (wieder einmal) in der Grauzone der Tabelle (Platz elf). In Panik versetzen muss das freilich noch niemanden. In einer ausgeglichenen Liga steht der viertplatzierte Konkurrent DV Solingen nur vier Punkte besser da.
Allerdings sieht ein Ruhekissen auch anders aus. Denn das Polster auf die Abstiegszone beträgt ebenfalls nur drei Zähler. Daniel Rey Alonso versucht das Positive aus der kniffligen Situation zu ziehen. „Mit Ausnahme der Partie gegen DV Solingen hätten wir alle Spiele, die Unentschieden ausgegangen sind, für uns entscheiden müssen“, meint der Spanier. Das Problem der Turu ist: Sie münzt ihre Spielanteile noch nicht in ausreichendem Maße in Treffer um. „Wir erspielen uns regelmäßig eine Reihe sehr guter Chancen, nutzen diese aber zu selten“, bemängelt Rey Alonso.
Tatsächlich genügt die Ausbeute (nur 14 Saisontore) höheren Ansprüchen nicht. Ein Manko, das der Defensivmann aber nicht nur seinen Angreifern in die Schuhe schiebt. „Wir dürfen uns nicht immer darauf verlassen, dass Sahin Ayas 20 Buden in der Saison erzielt, oder Mo Darwish trifft. Alle sind gefragt, wenn es darum geht, Torgefahr zu erzeugen“, betont der Routinier.
Nicht nur Rey Alonso hofft, dass der Knoten am Freitag endlich aufgeht. Dann gastiert der FC Remscheid im Stadion an der Feuerbachstraße. Dass die Bergischen aktuell nur auf Rang 15 liegen, war so nicht zu erwarten. Ein Spaziergang wird es für die TuRU dennoch nicht. Denn erstens tut sich die Carrasco-Elf auf eigenem Platz in dieser Saison auffällig schwer (nur sechs Punkte aus fünf Spielen). Und zweitens scheint es so, als lägen ihr Teams aus dem oberen Tabellenbereich besser. Gegen Spitzenreiter Solingen-Wald (2:2), den zweitplatzierten FC Kosova (3:2) und den Vierten DV Solingen (0:0) blieben die Blau-Weißen unbesiegt. “Uns liegt es eher, wenn der Gegner mitspielt“, weiß auch Ray Alonso.
Doch ob der FC Remscheid ihm und seinen Teamkollegen am Freitag den Gefallen bereiten wird, darf in Anbetracht seiner sportlichen Situation bezweifelt werden.