Dieses Mal steht die Abwehr des TSV Hollenbach

Hauchdünn vor der Linie: Mit vereinten Kräften verhindern die Hollenbacher Raoul Leser und Keeper Florian Hartmann einen Treffer des Kempteners Ivan Buric. – Foto: Reinhold Rummel

Vom 0:6 bei Dachau 65 hat sich der TSV Hollenbach gut erholt und in der Landesliga Südwest wieder gepunktet. Beim 0:0 gegen den FC Kempten präsentierte sich die Defensive dieses Mal stabil. Morgenluft im Abstiegskampf wittert die SG Niedersonthofen/Martinszell, bei der nach acht sieglosen Punktspielen der Knoten platze. Im Derby beim VfB Durach gelang ein 3:0-Erfolg.

Do., 02.04.2026, 17:30 Uhr TSV Hollenbach Hollenbach FC Kempten FC Kempten 0 0 „Den Punkt nehmen wir gerne“, meinte Spielertrainer Christoph Burkhard nach dem 0:0 seines TSV Hollenbach gegen den FC Kempten. Die Oberallgäuer waren klar die dominierende Mannschaft und hatten eine Vielzahl von Torchancen. „Der Ball wollte einfach nicht ins Tornetz“, trauerte FCK-Trainer Thomas Rathgeber den vielen Möglichkeiten nach.

Kempten legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 4. Spielminute musste sich TSV-Keeper Florian Hartmann mächtig strecken, als Fatjon Celani kraftvoll draufhielt. Den anschließenden Eckball von Jeremy Holzer köpfte Ivan Buric an den Innenpfosten und nur eine Minute später verpasste Buric erneut per Kopfball den Führungstreffer. Hollenbach wurde förmlich eingeschnürt und hatte weiter knifflige Situationen zu meistern. Kurz vor der Pause hätte aber Maximilian Zeyer den Spielverlauf auf den Kopf stellen können, als er Kempten Schlussmann Zeynel Anil nicht überwinden konnte. Ansonsten blieb es dabei, Kempten rannte an und die Hollenbacher brachten immer wieder einen Fuß dazwischen, rackerten unermüdlich. (rr) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Quirin Baumann (Mitterskirchen) - Zuschauer: 150

Gleich zwei Serien rissen im Oberallgäuer Derby. Während der VfB Durach nach bislang zwölf Heimsiegen in Folge leer ausgingen, konnte die SG Niedersonthofen/Martinszell nach acht Partien endlich wieder gewinnen. Der deutliche 3:0-Sieg zeichnete sich allerdings zunächst nicht ab.

Durach war im ersten Abschnitt spielbestimmend, die Niso-Boys machten hinten dicht und hoffen auf Konter. Die Taktik ging in der zweiten Halbzeit auf, als gleich nach Wiederanpfiff Christian Kreuzer zum 0:1 traf. Diesen Vorsprung verteidigte der Aufsteiger konsequent und schlug in der Schlussphase noch zweimal zu. Erst schloss Lenni Tröber einen Konter mit dem 0:2 ab, dann belohnte sich Christian Kreuzer, dass er bei einem schlechten Rückpass nachsetzte. VfB-Keeper Julian Metzfessel schoss ihn in Bedrängnis an und der Ball landete ein drittes Mal im Duracher Netz.

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 230

Tore: 0:1 Christian Kreuzer (48.), 0:2 Lenni Tröber (74.), 0:3 Christian Kreuzer (81.)

Der TSV Aindling ist außer Tritt, nur ein Punkt aus sechs Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Gegen den 1. FC Sonthofen setzte es eine 1:4-Heimniederlage.

Dabei bekam der TSV früh einen (berechtigten) Handelfmeter zugesprochen, den Laurin Völlmerk verwandelte. Die Antwort des FCS erfolgte postwendend, Armin Bechter jagte die Kugel aus 16 Metern vorbei an vielen Beinen in die Maschen. Wenig später verpassten die Allgäuer den Führungstreffer um wenige Zentimeter. Nun brannte es regelmäßig vor dem TSV-Kasten. In höchster Not holte Torhüter Kevin Schmidt den FC-Stürmer Andreas Hindelang von den Beinen. Hier hätte der Schiri auf Rot wegen einer Notbremse entscheiden können.

Das 1:2 von Hindelang kurz nach der Pause war keine Überraschung mehr - und es kam noch schlimmer für Aindling. Einen Schuss von Sebastian Streit konnte Schmidt nicht festhalten, Markus Notz verwertete den Abpraller. Nach einem Eckball ließ Notz noch das 1:4 folgen. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Fabian Balasch (Burgkirchen) - Zuschauer: 112

Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (14./Handelfmeter), 1:1 Armin Bechter (15.), 1:2 Andreas Hindelang (49.), 1:3 Markus Notz (64.), 1:4 Markus Notz (83.)

Der Rainer Etienne Perfetto (links) freut sich hier mit Dennis Lechner nach seinem 1:0 gegen den FV Illertissen II. – Foto: Gerd Jung