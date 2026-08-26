Dieses Mal jubelt der FC Memmingen und grüßt von der Tabellenspitze von Andreas Schales · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

2013 jubelte Matthias Günes dem FC Bayern München mit Dante beim Champions-League-Sieg gegen Dortmund im Londoner Wembley-Stadion zu. Damals dachte der 43-jährige bekennende Bayern-Fan und heutige Trainer des FC Memmingen nicht im Traum daran, dass er einmal auf gleicher Höhe mit eben jenem Dante die Kräfte messen wird. Am Dienstagabend begegneten sich beide im Regionalliga-Spiel der Memminger beim FC Bayern München II, der jetzt vom ehemaligen Bundesliga-Profi und brasilianischen Nationalspieler gecoacht wird. Und am Ende jubelte FCM-Trainer Günes. Nicht nur über den 2:1 Auswärtssieg seiner Mannen in der Nachzügler-Begegnung des 5. Spieltags, sondern auch über die erneute Überraschungs-Tabellenführung. „Auswärtssieg“ und „Spitzenreiter“ schallte es durch das weite Rund des Grünwalder Stadions von den mitgereisten FCM-Fans unter den 1.204 Zuschauern. Ihre Mannschaft feierte diesen besonderen Moment ausgelassen nach dem Abpfiff auf dem Rasen und kehrte auf dem ersten Tabellenplatz ins Allgäu zurück. Damit kommt es am kommenden Samstag (14 Uhr) gleich zum nächsten Top-Spiel daheim gegen die SpVgg Unterhaching.

Anders als noch in der vergangenen Saison als der ganz große Überraschungscoup nach einer Zwei-Tore-Führung mit einem 2:2 Unentschieden in München noch verpasst wurde, gelang es dieses Mal den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Der letzte Sieg über die „kleinen Bayern“ ist übrigens genauso lange her, wie das von Günes bejubelte Champions-League-Finale. 2013 war’s – die damaligen Protagonisten auf Münchner Seite übrigens unter anderem die seinerzeit noch unbekannten Emre Can und Pierre-Emile Höjbjerg sowie Mehmet Scholl auf der Trainerbank. Den Grundstein legten die Memminger am Dienstagabend unter den Augen der Fußball-Promis Vincent Kompany und Dieter Hoeness mit einem frühen Doppelschlag. Erst ein Hammertor von Außenverteidiger Maximilian Dolinski nach einer Viertelstunde, dem Constantin Kresin nur zwei Minuten später das 0:2 folgen ließ. Memmingen stand anschließend kompakt und ließ wenig zu. Gleich nach der Pause gelang Allen Junior Lambé zwar der Anschlusstreffer, der den Bayern Auftrieb gab. Aber am Ende war der FCM dem dritten Treffer eigentlich näher als der Münchner Talentschuppen dem Ausgleich.