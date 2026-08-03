Dieses Mal ist Tauberbischofsheim dran

Die Tauberbischofsheimer Defensive soll den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. – Foto: Selina Y.

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Rückblick 2025/26: Großes Sorry an den FSV Tauberhöhe und den VfB Sennfeld. Die Aufsteiger haben uns Lügen gestraft und als Elfter beziehungsweise Zehnter weit mehr erreicht, als wir ihnen in der letztjährigen Saisonprognose zugetraut haben.

Ein Treffer fehlte am Ende der vergangenen Runde, um den direkten Aufstieg in die Verbandsliga klar zu machen. Letztlich reichte es in der Relegation für den TSV leider nicht. Vor der neuen Runde verlor die Mannschaft zwar den ein oder anderen wichtigen Akteur, wie zum Beispiel Top-Torjäger Henning, dennoch ist eine erneut starke Saison möglich.

Der TSV gehört seit Jahren der Spitzengruppe der Landesliga an und auch in der kommenden Saison. Mit Elia Remmler vom TSV Rosenberg wurde die Offensive nochmals verstärkt. Der Rest der Mannschaft blieb bis auf Torhüter Wurzel zusammen. Die eingespielte Mannschaft um Torjäger Throm wird wieder eine starke Runde spielen.

SpVgg Neckarelz:

Extrem unglücklich verlor die Spielvereinigung die Relegation im Elfmeterschießen und muss nun wieder in der Landesliga antreten. Einige neue Spieler sind nun im Kader, darunter Torhüter Vogel und Mittelfeldakteur Baur, die beide das Team sicherlich nochmals verstärken können. Wenn die junge Mannschaft sich schnell an die neue Liga gewöhnt, ist eine Top-Platzierung möglich.

FC Grünsfeld:

Das Team um Spielertrainer Gerberich hat einige neue Spieler dazu bekommen. Inwieweit diese als Verstärkungen gesehen werden können, wird sich erst noch zeigen müssen. Grundsätzlich verfügt das Team über eine hohe Qualität und hat unter anderem mit den beiden Spielertrainern Akteure in ihren Reihen, die Spiele im Alleingang entscheiden können.

FSV Waldbrunn:

Das Team vom Winterhauch hat sich Stück für Stück in die Spitzengruppe der Landesliga gearbeitet. Der Sieg im badischen Pokal gegen den Verbandsligisten aus Gommersdorf hat gezeigt, dass auch dieses Jahr mit dem Team von Coach Weber zu rechnen ist. Mit nahezu dem gleichen Kader ist wieder eine gute Platzierung möglich.

FV Mosbach:

Der MFV hat einen großen Umbruch hinter sich. Neben Coach Krümpelbeck hat noch eine Hand voll Spieler den Verein verlassen. Neu dazu kamen ausschließlich Kicker aus der eigenen Jugend. Diese kennt der neue Coach Christoph Bender bestens, da er zuvor die A-Jugend trainierte. Um den Titel wird der MFV nicht mitspielen können, aber eine ordentliche Saison ist möglich.

VfK Diedesheim:

Eine stabile Saison spielte der VfK in der vergangenen Runde. Zur neuen Saison gab es einige Verstärkungen. Rückkehrer Dietrich wird die Abwehr sicher nochmals stabiler machen und in der Offensive ist das Team ohnehin gut besetzt. Dazu haben sie im Tor mit Deter einen super Schlussmann. Trainerfuchs Hogen wird sich auf eine entspannte Runde einstellen können.

FV Lauda:

Die Zeiten in denen man in Lauda um den Aufstieg mitspielte sind vorbei. Mittlerweile hat man sich im Mittelfeld der Landesliga etabliert und spielt Jahr für Jahr eine sorgenfreie Saison ohne große Auswüchse nach oben oder unten. So sollte es auch in der kommenden Runde sein.

SV Königshofen:

Die Messestädter haben sich in der vergangenen Spielzeit kurzzeitig sogar nach unten in der Tabelle orientieren müssen, schlussendlich aber souverän die Klasse gehalten. Torjäger Karsli steuerte wieder 18 Treffer bei und sollte er wieder so treffsicher sein, steht einer weiteren Landesligarunde nichts im Wege. Der Landesliga-Dino könnte seine über 20-jährige Liga-Zugehörigkeit weiterführen.

VfB Sennfeld:

Der VfB konnte sich in der letzten Spielzeit mal wieder auf Torjäger Vintonjak verlassen, der 15 Tore zum Klassenerhalt beisteuern konnte. Das Team bleibt nahezu komplett zusammen. Mit Nicolai Hettinger wurde ein erfahrener Spieler von der SpVgg Möckmühl dazu geholt, der sich nun in der Landesliga probieren möchte und für weitere Qualität im Kader sorgt.

SV Nassig:

Die Eintracht aus Nassig hat sich wie gewohnt in akuter Abstiegsangst befunden, aber wie so oft den Kopf noch aus der Schlinge gezogen. Oftmals spielt die Mannschaft besser als es das Ergebnis oder der Tabellenplatz aussagt. Dennoch wird auch in der kommenden Spielzeit vieles auf eine weitere schwere Saison hindeuten.

TSV Billigheim:

Der TSV konnte in der Relegation durch zwei souveräne Siege dem Abstieg gerade noch von der Schippe springen. Großes Problem der Billigheimer waren die Duelle gegen die direkten Konkurrenten, dort hole man weniger Punkte als gegen die Top-Teams. Ohne die zwölf Tore von Ex-Spielertrainer Hess wird es in der neuen Runde nicht unbedingt einfacher die Klasse zu halten.

FSV Tauberhöhe:

Dem Fusionsverein aus dem Taubertal hatten wohl die wenigsten den Klassenerhalt zugetraut. Doch eine starke Rückrunde mit 23 Punkten und die Heimstärke machten schlussendlich den Klassenerhalt perfekt. Im zweiten Jahr ist es meistens bekanntlich schwerer und daher bleibt dieses Mal wohl der Gang in die Relegation.

SV Osterburken:

Trotz dem Fakt, dass die beiden Schiler-Brüder meilenweit von der Treffsicherheit aus der Vorsaison entfernt lagen, sicherte sich der SVO unglaublich souverän den Titel in der Kreisliga Buchen.

In der Landesliga weht bekanntlich aber ein anderer Wind und daher wird es für das Team von Trainer Dominik Reichert ein ganz schweres Unterfangen, die Liga zu halten.

TSV Assamstadt:

Der Meister aus der Kreisliga Tauberbischofsheim kehrt nach einem Jahr wieder in die Landesliga zurück. Beim letzten Mal war es lediglich ein einjähriger Ausflug und so wird es wohl auch dieses Mal sein. Was ein Vorteil sein könnte, ist die langjährige eingespielte Mannschaft. Dennoch spricht wohl vieles für ein kurzes Abenteuer.

SV Neckargerach:

Mit einem fulminanten 5:2-Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten Oberschefflenz sicherte sich Neckargerach am letzten Spieltag die Meisterschaft. Das Team um den ehemaligen Oberligaspieler Thomas Lunzer wird sicher mit großer Euphorie in die neue Runde starten, aber Euphorie allein bringt eben keine Punkte. Bis auf Routinier Lunzer verfügt nahezu kein einziger Spieler über Landesliga-Erfahrung. Somit wird es für Neckargerach wohl nach einer Saison wieder nach unten gehen.

Getippte Abschlusstabelle