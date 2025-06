Dieses Mal gibt es keinen Umbruch zwischen den Spielzeiten

Hinter dem SC Freiburg II liegt eine wechselhafte Saison. Im ersten Jahr nach dem Drittligaabstieg war der Sportclub zu gut für die untere Tabellenhälfte, aber auch zu inkonstant und unerfahren für eine Spitzenmannschaft. Das soll sich in der kommenden Spielzeit ändern. Es geht bereits in wenigen Tagen wieder auf den Trainingsplatz.

"Es war ein komischer Start ins zweite Halbjahr, da wir nicht das abrufen konnten, was wir können. Im letzten Saisondrittel konnten wir das besser zeigen. Wir waren aber nicht konstant genug", blickt Bernhard Weis auf sein erstes Halbjahr als Trainer des SC Freiburg II zurück. In der Winterpause war der 49-Jährige vom U-19- zum U-23-Trainer aufgerückt und trat die Nachfolge von Benedetto Muzzicato an, mit dem der Sportclub eine ordentliche erste Halbserie gespielt hatte.

