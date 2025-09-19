Dieses Jahr soll es endlich klappen – Neufahrn-Frauen greifen erneut an

Die Fußballerinnen des FC Neufahrn streben in dieser Saison den Aufstieg an. Das erste Spiel ist am morgigen Samstag gegen die SpVgg aus Steinkirchen.

Neufahrn – „Wir wollen den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen“, formuliert FCN-Coach Danilo Zimmermann das Ziel für die kommende Spielzeit in der Frauen-Kreisklasse. Schließlich verpasste seine Elf als Tabellendritter in der vergangenen Saison nur knapp einen der nun angestrebten ersten beiden Plätze.

Allerdings sei die sechswöchige Vorbereitung, in der der Fokus insbesondere auf der körperlichen Fitness lag, nicht ganz wie geplant verlaufen – zumal auch die Neufahrnerinnen von den vielen urlaubsbedingten Testspielabsagen betroffen waren. So habe lediglich die Partie gegen den Kreisligisten SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld stattgefunden.