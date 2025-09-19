Dieses Jahr soll es endlich klappen – Neufahrn-Frauen greifen erneut an

Die Fußballerinnen des FC Neufahrn streben in dieser Saison den Aufstieg an. Das erste Spiel ist am morgigen Samstag gegen die SpVgg aus Steinkirchen.
Neufahrn – „Wir wollen den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen“, formuliert FCN-Coach Danilo Zimmermann das Ziel für die kommende Spielzeit in der Frauen-Kreisklasse. Schließlich verpasste seine Elf als Tabellendritter in der vergangenen Saison nur knapp einen der nun angestrebten ersten beiden Plätze.
Allerdings sei die sechswöchige Vorbereitung, in der der Fokus insbesondere auf der körperlichen Fitness lag, nicht ganz wie geplant verlaufen – zumal auch die Neufahrnerinnen von den vielen urlaubsbedingten Testspielabsagen betroffen waren. So habe lediglich die Partie gegen den Kreisligisten SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld stattgefunden.
Im Anschluss an die schwierige erste Hälfte berichtete Zimmermann dabei von einer deutlichen Steigerung innerhalb des Spiels, das seine Truppe am Ende mit 4:2 für sich entscheiden konnte. „Aber wir sind noch nicht auf unserem Zenit“, weiß der Übungsleiter, der sich langfristig mehr Konstanz wünscht.
Unabhängig davon seien die Erwartungen jedoch schon vor dem Ligastart am Samstag (15 Uhr) zuhause gegen die SpVgg Steinkirchen durchaus hoch: „Wir wollen gleich einen klaren Sieg einfahren.“ Mit Blick auf das Saisonziel gilt es einen frühen Dämpfer möglichst zu vermeiden.
Der Neufahrner Kader: Tor: Stefanie Wenzel. Abwehr: Carlotta Bellis, Franziska Brandstetter, Maya Büki, Marie-Christin Frank, Isabelle Ogbebor, Melanie Spindler, Claudia Walbrun, Elena Fischer, Sabrina Seitz. Mittelfeld: Lara Dural, Anja Brenninger, Julia Dambacher, Jana Göttel, Karolin Kammerer, Melanie Lehmann, Hanna Mansmann, Sophie Steuer, Hannah Wachtler. Sturm: Nicola Döbl, Alexandra Mennle, Celina Rössler, Marina Weber, Nawacil Abdirizak, Katharina von Bloh, Lauren Gascoyne. Neuzugänge: Sabrina Seitz, Katharina von Bloh (beide TSV Eching II), Lara Dural (Jugend TSV Eching), Nawacil Abdirizak (Neu). Abgänge: Vivien Meyer, Elena Haczek, Ines Escudero Sanz (alle Karriereende), Asha Knipp (Umzug).