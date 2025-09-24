"Dieses Jahr schaffen wir es": SV Hartheim-Bremgarten will aufsteigen

Es gibt nichts Schöneres im Sport, als in allerletzter Sekunde das Ruder herumzureißen und so die volle Palette der Emotionen zu durchleben. In solchen Situationen mischen sich Erleichterung und Jubel – ein unbeschreibliches Gefühl. Im Basketball gibt es für den siegbringenden Wurf im letzten Moment einer Partie sogar eine eigene Bezeichnung – den Buzzer Beater. Das auf der anderen Seite oft auch eine Mannschaft steht, der das Gegenteil widerfahren ist, das verblasst in den Erinnerungen. Oft sind es aber genau diese Niederlagen, die eine Mannschaft noch stärker zusammenrücken und einen speziellen Spirit entstehen lassen. Und so geht es gerade dem SV Hartheim-Bremgarten nach dem auf dramatische Art und Weise verpassten Aufstieg in der Vorsaison. Zur großen Geschichte im BZ-Plus-Artikel.