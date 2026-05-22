"Dieses Jahr nicht aufzuhalten": Nico Kuhbier und sein Experten-Tipp

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Trotz seines jungen Alters blickt Kuhbier bereits auf einen Erfahrungsschatz zurück, den mancher Routinier in dieser Liga anstrebt. Neben sechs Viertliga-Einsätzen stehen für ihn bereits 124 Partien in der Mittelrheinliga zu Buche. Dass der Angreifer zudem weiß, wo das Tor steht, untermauern seine bislang 22 Treffer im Oberhaus des Mittelrheins. Seine profunden Kenntnisse der lokalen Fußballszene brachten dem Offensivmann bereits den augenzwinkernden Titel des „FuPa-Experten“ ein.

Seit mittlerweile zwei Spielzeiten ist Nico Kuhbier eine verlässliche Säule im Angriffsspiel des Siegburger SV. Seine fußballerische Ausbildung genoss der heute 22-Jährige unter anderem bei Fortuna Köln und dem SV Bergisch Gladbach 09. Bei Letzterem gelang dem talentierten Rechtsfuß der Sprung als A-Jugendlicher in denRegionalliga-Kader.

1. FC Düren - TuS Blau-Weiß Königsdorf In Düren ist es superschwer zu bestehen und Spiele für sich zu entscheiden. Königsdorf hält mit gutem Fußball gut dagegen, aber Hühne nickt in der letzten Minute eine Ecke ein. ⚽ mein Tipp: 2:1

SSV Merten - SpVg Porz

Ein interessantes Spiel, welches Merten am Ende verdient gewinnt. Porz mit meinen alten Bekannten Metin, Daniel und Marvin macht dennoch zu Recht den Klassenerhalt endgültig fix.

⚽ mein Tipp: 3:1

SV Bergisch Gladbach 09 - Sportfreunde Düren

Was Bergisch dieses Jahr macht, ist echt überragend. Ich stehe durch meine Zeit dort immer noch mit einigen Spielern in Kontakt. Tristan Arndt ist dieses Jahr einfach nicht aufzuhalten und macht seine Saisontore 19 und 20.

⚽ mein Tipp: 3:0

FC Hennef 05 - FC Teutonia Weiden

Hennef spielt seit Wochen guten Fußball und besitzt viel individuelle Qualität im Offensivspiel. Kai Schuster versenkt einen Freistoß und schnürt am Ende einen Doppelpack.

⚽ mein Tipp: 3:0

SC Fortuna Köln II - SV Eintracht Hohkeppel

Bei Fortuna Köln II kann auswärts alles passieren. Ich glaube jedoch, dass die individuelle Qualität der Hohkeppeler Offensive das Spiel am Ende entscheiden wird. Die Fortuna rund um meinen alten Co-Trainer Ali hält dennoch gut dagegen und erzielt ein Tor.

⚽ mein Tipp: 1:3

VfL Vichttal - Siegburger SV 04

Für uns ein superschweres Auswärtsspiel. Wir werden gut vorbereitet sein und tun alles, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

⚽ mein Tipp: kein Tipp

SpVg Frechen 20 - FC Wegberg-Beeck

Ich kenne in Frechen einige Jungs und weiß, wie gut sie harmonieren können. Frechen hat dieses Jahr einige Hürden überstanden und wird auch in diesem Spiel nur knapp den Sieg verpassen. Hasenbein macht ein Top-Spiel mit mehreren schönen Paraden, die am Ende einen Punkt mit sich bringen.

⚽ mein Tipp: 1:1