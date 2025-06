Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der SV Unterweissach II hat eine herausragende Saison in der Kreisliga B5 Rems/Murr/Hall mit dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Kreisliga A gekrönt. Mit nur einer Niederlage und beeindruckenden 105 Treffern dominierte das Team die Liga. Spielleiter Nico Singer berichtet von einem einmaligen Feiermarathon und blickt auf die Herausforderungen der neuen Spielzeit.

An ausgelassener Stimmung mangelte es beim SV Unterweissach II wahrlich nicht. „Dieses Jahr gibt es einen einmaligen Feiermarathon“, berichtet Nico Singer. Nachdem zunächst die erste Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga feiern durfte, schloss sich die Zweite nahtlos an. Nach der vorzeitigen Entscheidung durch eine Spielabsage wurde direkt weitergefeiert. „Es folgte die organisierte Meisterfeier der Zweiten.“ Am vergangenen Wochenende feierten beide Teams gemeinsam den Saisonabschluss, bevor es für große Teile der Mannschaftfür zwei Tage nach Mallorca flogen. „Sowas gab es in 95 Jahren SVU wohl noch nie“, so Singer schmunzelnd.

Titel klar ins Visier genommen