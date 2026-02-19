– Foto: Rene Hofrichter

Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen blickt der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen auf eine bewegte Hinserie zurück. Trainer Thorsten Beck zieht ein positives Fazit: „Wir hatten von Beginn an eine klare Spielidee und haben großen Wert auf Intensität gelegt. Als Aufsteiger auf Platz fünf zu überwintern, ist ein sehr starkes Zwischenergebnis.“ Er betont, dass der Erfolg kein Zufall war: „Klar, in ein paar Spielen hatten wir auch das nötige Spielglück, aber dieses Glück haben wir uns durch Einsatz und harte Arbeit erarbeitet. Jetzt geht es darum, in der Rückrunde konstant die Punkte zu holen, die wir für unsere Ziele brauchen.“

Defensive Stabilität und taktische Hebel

Trotz des Erfolgs kassierte die Eintracht 36 Gegentore – der höchste Wert in der oberen Tabellenhälfte. „Die Diskrepanz ist teilweise erklärbar. Wir spielen intensiv, mutig und mit klarer Ausrichtung nach vorne. Das bringt Torchancen, aber es öffnet auch Räume“, analysiert der Coach. Ein Teil der Gegentore sei strukturell, ein anderer hänge mit Konzentration und individuellen Fehlern zusammen. Deshalb wird nun nachjustiert: „Wir arbeiten aktuell an einer klareren Restverteidigung, besseren Abständen zwischen den Linien und an der Qualität im Gegenpressing.“

Mutige Spielweise gegen Top-Teams

Der Trainer ist stolz auf die Unerschrockenheit seiner Mannschaft gegenüber etablierten Teams der Brandenburgliga. „Für mich sind es weniger einzelne Ergebnisse, sondern Spiele, in denen wir über 90 Minuten mutig geblieben sind. Es gab Begegnungen gegen etablierte Teams, in denen wir nicht nur reagiert haben, sondern selbst aktiv geblieben sind und weiter nach vorne gespielt haben“, so Beck. Dies sei der klare Anspruch nach dem Aufstieg gewesen: „Wir wollten uns nicht verstecken. Unsere mutige Herangehensweise hat sich in der Hinrunde oft ausgezahlt, auch weil uns der ein oder andere Gegner als Aufsteiger vielleicht unterschätzt hat.“

Herausforderungen in der Wintervorbereitung

Die Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele war inhaltlich gut, litt jedoch unter den typischen Hürden des Amateursports. „Die Beteiligung war schwankend. Das ist im Amateurbereich leider die Realität. Wir haben bewusst den Schwerpunkt auf Intensität, Umschaltmomente und defensive Stabilität gelegt“, berichtet Thorsten Beck. Er fordert jedoch eine Steigerung: „Körperlich müssen wir aber auf jeden Fall noch zulegen. Da bin ich klar in meiner Erwartungshaltung, weil wir in der Rückrunde sicher nicht mehr unterschätzt werden.“

Testspiele zur Belastungssteuerung

In der Vorbereitung simulierte das Team Tempo und Intensität gegen höherklassige Gegner. Die Ergebnisse waren dabei nebensächlich: „Wichtiger waren die Belastungssteuerung und unser Verhalten gegen den Ball.“

Veränderungen im Kader

Personell musste der Verein aufgrund von Verletzungen und Studienabgängen reagieren. Die Langzeitausfälle von Niklas Goslinowski und Tristan Poerschke sowie die Abgänge von Ole Gnendiger und Morell-Maurice Merten (Studium) zwangen die sportliche Leitung zum Handeln. „Deshalb freue ich mich über die Zugänge von Ayyubbek Kulbekov aus Fürstenwalde und Bernard Pick vom FC Viktoria Berlin. Ob und wie schnell sie uns sportlich verstärken, muss man abwarten, aber sie fügen sich bislang sehr gut in die Mannschaft ein“, erklärt der Trainer.

Marschroute für den Rückrundenauftakt

Am 28. Februar (15 Uhr) startet die Eintracht beim FSV Union Fürstenwalde. Die Marschroute steht fest: „Hohe Intensität, klare Ordnung gegen den Ball und mutiges Umschalten. Wir wollen von Beginn an Präsenz zeigen.“ Trotz schwieriger Platzverhältnisse hofft Beck, dass das Spiel stattfindet: „Ich bin überzeugt, dass die Platzverhältnisse eine Partie zulassen, auch wenn der Rasen wetterbedingt schwer zu bespielen sein wird. Probleme hatten alle Mannschaften, aber wir nehmen es an. Wir sind vorbereitet und wollen, dass gespielt wird.“

Suche nach der defensiven Balance

Taktisch liegt der Fokus auf der Absicherung der 28 erzielten Tore durch eine stabilere Defensive. „Wir wollen in der Rückrunde eine bessere Staffelung bei Ballverlusten und in der Restverteidigung sowie kompaktere Abstände zwischen Innenverteidigern und Sechsern herstellen. Ziel ist eine bessere Balance, ohne unsere Offensivstärke einzuschränken“, erläutert der Trainer.

Zielsetzung für die verbleibenden Spiele

Trotz Platz fünf bleibt der Ligaverbleib das oberste Gebot. „Primär bleibt der Klassenerhalt. Wenn wir ihn frühzeitig sichern, wäre das natürlich umso besser. Der Weg dorthin ist aber lang und steinig. Dafür braucht es Konstanz und nicht nur gute Phasen, wie wir sie in der Hinrunde mehrfach hatten“, mahnt Thorsten Beck. Er warnt vor Euphorie: „Auch wenn es aktuell gut aussieht, wir sind noch lange nicht durch.“

Definition einer perfekten Saison

Was am Ende auf dem Papier stehen muss, damit die Saison als Erfolg gewertet wird, ist für den Trainer klar definiert: „Perfekt wäre es, wenn wir sportlich souverän die Klasse halten und als Mannschaft erkennbar gewachsen sind. Wenn wir am Ende sagen können, wir sind nicht nur angekommen, sondern haben uns etabliert, dann wäre das ein starkes erstes Jahr nach dem Aufstieg.“