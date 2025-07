– Foto: K.W./Verein

Nach Platz zwei in der Vorsaison peilt der FC Strausberg in der Landesklasse Nord erneut eine Spitzenplatzierung an. Trainer Roman Sedlak setzt auf gewachsene Strukturen, stabile Entwicklung und neue Impulse. Dies beschreibt er im FuPa-Teamcheck.

Positive Bilanz trotz Startschwierigkeiten Mit dem zweiten Tabellenplatz blickt der FC Strausberg auf eine insgesamt erfolgreiche Saison 2024/25 zurück. "Sicherlich bedingt durch eine gute Rückrunde konnte mehr erreicht werden, als vor der Saison angenommen wurde", erklärt Trainer Roman Sedlak. Zwar hatte man sich in der Hinrunde eine bessere Platzierung erhofft, doch letztlich wurde mit dem Erreichen der Top Fünf das Saisonziel klar erfüllt. "Alles in allem kann man ein positives Fazit ziehen."

Intensive Vorbereitung auf Usedom Ein echtes Highlight in der Vorbereitung auf die neue Saison war das Trainingslager in Zinnowitz. Drei Tage lang arbeitete die Mannschaft intensiv an der Fitness und dem Zusammenhalt. "Dieses Erlebnis hat uns als Mannschaft extrem zusammengeschweißt und einen guten Grundstein für die weitere Vorbereitung gelegt", so Sedlak. Mit Testspielen gegen Germania Schleiche und Polar Pinguin konnten bereits erste starke Eindrücke gesammelt werden. "Man konnte in Ansätzen sehen, was diese Mannschaft im Stande ist zu leisten – mit und gegen den Ball."