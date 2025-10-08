Dieses Ereignis hat die Spieler des BV Sturm Wissel aufgeweckt

Ein Offensivspektakel in der Kreisliga A Kleve/Geldern haben Alemannia Pfalzdorf II und der BV Sturm Wissel am Sonntag den Fans geboten. Im Duell der beiden Aufsteiger konnten sich die Wisseler nach einer abwechslungsreichen Partie am Ende mit 5:4 durchsetzen. Und entsprechend groß war der Jubel bei Mannschaft, Betreuern und Fans. Und auch bei Spielertrainer Robin Deckers, der sich aber nicht nur über das Ergebnis freute. Zwei Aspekte haben es ihm ganz besonders angetan.
Denn mit diesem Auswärtserfolg hat das Team aus dem Dünendorf nun eine positive Bilanz – vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Insgesamt stehen bereits 13 Punkte auf der Habenseite. Das bedeutet Rang sieben für das derzeit beste Aufstiegsteam.
Entsprechend zufrieden ist Robin Deckers nach den ersten acht Partien der Hinrunde. „Das war eine ganz wichtige Partie gegen einen Mitaufsteiger“, sagt er. Die Gründe liegen für ihn auf der Hand: „Dass wir auswärts drei Punkte geholt haben, ist dem unglaublichen Willen der Mannschaft zu verdanken. Und natürlich auch dem Selbstvertrauen, das die Mannschaft derzeit hat,“ lobt der Spielertrainer.
Tatsächlich ist nach dem sechsten Spieltag scheinbar ein Ruck durch das Team gegangen. Die Wisseler waren beim SV Issum sang- und klanglos mit 1:6 untergegangen. Doch seitdem haben sie wettbewerbsübergreifend in vier aufeinanderfolgenden Partien den Platz auch viermal als Gewinner verlassen. Darunter war auch der 4:2-Sieg in der zweiten Runde des Kreispokals gegen die DJK Rhenania Kleve.
„Eine solche Serie bewirkt in den Köpfen der Spieler natürlich einiges. Zumal wir in der Offensive wirklich stark besetzt sind“, sagt Deckers. Immerhin ist die Wisseler Offensivabteilung mit 20 Treffern die zweiterfolgreichste in der Kreisliga A, nach der des 1. FC Kleve II mit 25 Toren.
Zur Wisseler Wahrheit gehört aber auch, dass man mit 25 Gegentreffern die derzeit zweitschwächste Defensivbilanz aufzuweisen hat. „Wir sind uns dieser Tatsache sehr bewusst. Und wir wissen, dass wir an unserem Defensivverhalten arbeiten müssen. In Pfalzdorf war es wieder die Aneinanderreihung von unterschiedlichen Kleinigkeiten, die uns defensiv in Verlegenheit gebracht haben. Mal war es eine fehlende Absprache bei der Übergabe, mal ein falsches Stellungsspiel“, sagt der Wisseler Spielertrainer. Aber die Mannschaft sei auch noch jung und mache nun ihre ersten Erfahrungen im Kreisliga-Oberhaus aus denen sie – im besten Fall – dann auch lernen müsse.
Robin Deckers sagt: „Auf jeden Fall sind wir mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden. Das Team ist hochmotiviert. Wir können in dieser Liga auch wirklich mithalten. Es gibt zwar auch noch einiges zu verbessern, aber bei welchem Team ist das nichts so?“