Dieses Ereignis hat die Spieler des BV Sturm Wissel aufgeweckt

„Eine solche Serie bewirkt in den Köpfen der Spieler natürlich einiges. Zumal wir in der Offensive wirklich stark besetzt sind“, sagt Deckers. Immerhin ist die Wisseler Offensivabteilung mit 20 Treffern die zweiterfolgreichste in der Kreisliga A, nach der des 1. FC Kleve II mit 25 Toren.

Zur Wisseler Wahrheit gehört aber auch, dass man mit 25 Gegentreffern die derzeit zweitschwächste Defensivbilanz aufzuweisen hat. „Wir sind uns dieser Tatsache sehr bewusst. Und wir wissen, dass wir an unserem Defensivverhalten arbeiten müssen. In Pfalzdorf war es wieder die Aneinanderreihung von unterschiedlichen Kleinigkeiten, die uns defensiv in Verlegenheit gebracht haben. Mal war es eine fehlende Absprache bei der Übergabe, mal ein falsches Stellungsspiel“, sagt der Wisseler Spielertrainer. Aber die Mannschaft sei auch noch jung und mache nun ihre ersten Erfahrungen im Kreisliga-Oberhaus aus denen sie – im besten Fall – dann auch lernen müsse.

Robin Deckers sagt: „Auf jeden Fall sind wir mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden. Das Team ist hochmotiviert. Wir können in dieser Liga auch wirklich mithalten. Es gibt zwar auch noch einiges zu verbessern, aber bei welchem Team ist das nichts so?“