Dieses Duell verspricht Spannung – 1865 Dachau gegen Jetzendorf

In der vergangenen Saison lieferten sich der TSV Dachau 1865 und der TSV Jetzendorf intensive Duelle, in denen Kleinigkeiten den Ausschlag gaben. Nur ein Treffer fiel – und der ging auf das Konto der Jetzendorfer. An diesem Samstag (13 Uhr) kommt es in Dachau zum Wiedersehen der beiden Fußball-Landesligisten.

Die Gäste reisen in Topform an: Sechs Spiele ohne Niederlage, darunter zuletzt drei Zu-Null-Siege in Serie, katapultierten Jetzendorf auf Tabellenrang zwei. Von dieser Konstanz sind die Dachauer aktuell weit entfernt. Nach zwei deutlichen Niederlagen hatte sich die Elf von Trainer Christian Doll mit einem 4:1-Sieg in Aystetten und einem 5:0 gegen Ehekirchen eindrucksvoll zurückgemeldet. Doch dann folgte der Rückschlag in Hollenbach (1:4).

Abteilungsleiter Jonas Hoffmann gibt zu: „Die Enttäuschung war groß. Wir dachten, wir hätten die Talsohle durchschritten. Das Spiel in Hollenbach fühlt sich deshalb wie ein Rückschritt an.“ Vor allem mit der Einsatzbereitschaft war er nicht zufrieden, dazu kamen individuelle Fehler.

Und nun wartet ausgerechnet das formstarke Jetzendorf. 14 Punkte holte die Pöllner-Elf in den letzten sechs Spielen – darunter das 1:0 gegen Durach am vergangenen Wochenende. „Das war ein sehr intensives, zweikampfgeprägtes Spiel“, erinnert sich Trainer Markus Pöllner. „Wir haben es als Mannschaft sehr gut verteidigt und die nötige Geduld mitgebracht.“

Jetzendorf wird keine leichte Aufgabe

Der Jetzendorfer Höhenflug ist den Dachauern nicht verborgen geblieben. „Sie kassieren kaum Gegentore. Die Herausforderung am Wochenende ist, ihre Defensive vor Probleme zu stellen“, erklärt Hoffmann. Er weiß um die Spielweise des Gegners: „Jetzendorf spielt geduldig und schlägt dann in gewissen Momenten zu. Unser Anspruch ist, dass wir eine andere Leistung zeigen als zuletzt in Hollenbach.“

Pöllner lobt den Gegner, obwohl der sein Potenzial noch nicht vollständig abgerufen habe: „Mit Dachau kommt eine erfahrene Mannschaft auf uns zu, mit hoher Qualität. Haist ist aktuell bester Torschütze der Liga. Aber auch Spieler wie Löser auf außen, Knöferl und Grotz im Zentrum oder Vötter hinten drin – da steckt viel Qualität drin, auch wenn sich das im Moment noch nicht in den Ergebnissen widerspiegelt.“ Pöllner ist überzeugt: „Ich bin mir sicher, dass sie sich stabilisieren und ihre Punkte holen werden.“

Beide treten nahezu in Bestbesetzung an

Bei Jetzendorf feierte Hannes Frank gegen Durach sein Comeback. Bryan Beyreuther trainierte wieder mit, doch Pöllner geht bei seinem Defensivmann kein Risiko ein: „Wir sind bei ihm vorsichtig.“ Dazu kommen neue Fragezeichen. Pöllner: „Tim Greifenegger ist umgeknickt, hat Probleme mit dem Außenband und konnte nicht trainieren. Und bei Thomas Nefzger ist das Knie angeschwollen, er hat zuletzt nur dosiert trainiert.“ Insgesamt sei die Lage aber entspannt: „Ansonsten sind alle fit.“

Auch Dachau hat keine gravierenden Ausfälle. Nur Leon Pfeiffer muss nach seiner Roten Karte in Hollenbach zuschauen. Dafür kehrt Ivan Ivanovic in den Kader zurück.

Dem nächsten spannenden Duell der beiden Teams steht nichts im Wege. Die Ausgangslage ist klar: Für 1865 geht es darum, nach dem Hollenbach-Spiel ein anderes Gesicht zu zeigen. Jetzendorf möchte seine Serie ausbauen.