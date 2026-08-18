Dieses Duell gab‘s noch nie: FC Schwaig gastiert erstmals beim TSV Schwabmünchen

Am Dienstagabend treffen beide Teams zum ersten Mal in ihrer Geschichte aufeinander. Schwabmünchen holte in fünf Spielen erst einen Punkt.

Wenn am Dienstagabend um 18.30 Uhr in der Siegmund-Arena das Bayernliga-Fußballspiel zwischen dem heimischen TSV Schwabmünchen und dem FC Schwaig angepfiffen wird, ist das ein absolutes Novum. Noch nie sind beide Teams bisher gegeneinander angetreten, weder in der Bayernliga noch sonst irgendwo.

Dabei ist der Verein aus der 15.500 Einwohner großen Stadt im Landkreis Augsburg seit vielen Jahren ein wohlbekannter Name im gehobenen bayerischen Amateurfußball. Von 2011 bis 2022 spielte man neun Saisonen lang in der Bayernliga, ehe es dann für vier Jahre in die Landesliga ging. Scheiterte man in der vorletzten Saison noch in der Aufstiegsrelegation am TuS Geretsried (damals Tabellenzweiter hinter Schwaig), so stieg man in der vergangenen Spielzeit als Meister der Landesliga Südwest mit 82 Punkten und damit mit 18 Punkten Vorsprung vor dem FSV Pfaffenhofen souverän in die Bayernliga auf.

In den bisherigen fünf Spielen lief es für die Schwaben nicht gut: Man verlor die ersten vier Matches gegen starke Gegner wie Kottern, 1860 München 2, Tabellenführer Pipinsried und Heimstetten, ehe es am Samstag zum ersten Punkt in Geretsried reichte. „Wir dürfen uns auf keinen Fall von der Tabellensituation blenden lassen. Schwabmünchen steht defensiv extrem gut und hat in der Offensive unter anderen mit Achim Speiser und Matteo Di Maggio sehr starke Leute. Sie waren auch gegen richtig gute Gegner immer nahe dran und haben mit dem Punkt in Geretsried gezeigt, dass sie jetzt ins Rollen kommen. Wir müssen da höllisch aufpassen, sonst gibt es dort nichts zu holen“, warnt Schwaigs Trainer Christian Donbeck.

Mit seinem Team war er zuletzt nur bedingt zufrieden, eines störte ihn besonders: „Wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern. Man bekommt nicht in jedem Spiel sechs bis acht Hundertprozentige.“ Am Kader ändert sich nichts. Tim Schels fehlt weiter wegen seiner Sperre aus dem Geretsried-Spiel, Fabio Groß ist noch nicht ganz fit. Trotzdem fährt man selbstbewusst ins über 120 Kilometer entfernte Schwabmünchen. Sollte das Team die Vorgaben seines Trainerteams umsetzen, defensiv kompakt stehen, aufmerksam verteidigen und in der Offensive konsequent seine Chancen nutzen, sollte das verlautbarte Mindestziel, ein Punkt, drin sein. Tipp: 1:1