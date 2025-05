Richrath will die Saison gut zu Ende bringen. – Foto: Dennis Kemmerling

Dieses Derby verspricht Spektakel Bezirksliga, Gruppe 1: TuSpo Richrath ist der beste Bezirksligist Langenfelds und schießt viele Tore. Sonntag kommt der abstiegsbedrohte Nachbar SC Reusrath an den Schlangenberg. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 SC Reusrath Richrath

Wenn am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Am Schlangenberg) TuSpo Richrath und Trainer Lukas Beruda den abstiegsbedrohten SC Reusrath von Übungsleiter Marco Schobhofen empfangen, dann duellieren sich im direkten Aufeinandertreffen zwei Lokalrivalen, deren Entwicklungen in der laufenden Spielzeit konträr zueinander verlaufen. Denn während sich TuSpo die Ligazugehörigkeit mit tollem Fußball und mitunter hohen Siegen frühzeitig gesichert hat, müssen die Reusrather weiter zittern. Dennoch sehen beide Seiten aufgrund der Unberechenbarkeit eines Derbys keinen Favoriten.

Schwierige Ausgangslage für Reusrath Heute, 15:30 Uhr TuSpo Richrath Richrath SC Germania Reusrath SC Reusrath 15:30 live PUSH

Noch am vergangenen Spieltag rettete der SCR beim 1:1 im Heimspiel gegen destruktive Gäste vom CfR Links spät einen Zähler. Zunächst noch unzufrieden mit dieser Ausbeute nach einem guten Spiel, hebt Schobhofen mittlerweile das Positive heraus: „Es ist ein Punkt, den wir gutgeschrieben bekommen haben“, sagt er. „Man muss das aktuell mitnehmen.“ Die Auftritte seiner Elf gingen zuletzt wieder in die richtige Richtung. Trotzdem berichtet Schobhofen: „Um gut Fußball zu spielen, braucht man Selbstvertrauen – und das haben die Jungs derzeit nicht.“ Derweil gab es Bewegung im Tabellenkeller: Vor wenigen Tagen hat Schlusslicht SC West seine Auswahl vom Spielbetrieb zurückgezogen. Alle bisher mit ihrer Beteiligung absolvierten Begegnungen wurden annulliert. Der SCR gehört zu einem der Gewinner dieser Regelung. Denn der SSV Berghausen als direkter Konkurrent um den Klassenerhalt verlor im Zuge dessen sechs bereits erspielte Punkte. So ist Reusrath nun wieder drei Zähler vor dem Neuling. „Ich weiß gar nicht, ob uns das tatsächlich in die Karten spielt“, sagt Schobhofen. Denn am letzten Spieltag hätte ein Sieg beim eigentlich laut Plan vorgesehenen SC West für Reusrath besonders wertvoll sein können. Nun kann der SCR dann nur zuschauen. „Wir haben jetzt vier Endspiele“, ruft Schobhofen daher aus.