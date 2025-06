Dieses Debüt war erst der Anfang: Lucie Spielmann kickt beim FC Neufahrn in der Männer-Kreisklasse

Der FC Neufahrn hat am letzten Spieltag Geschichte geschrieben: Lucie Spielmann spielte bei den Männern mit – und das wird kein Einzelfall bleiben.

Neufahrn – Für das Happy End nach einer anstrengenden Saison in der Kreisklasse brauchten die Fußballer des FC Neufahrn noch einen Sieg am letzten Spieltag. Mit dem 1:0 gegen die SpVgg Zolling entging der FCN der Abstiegsrelegation – und schrieb so ganz nebenbei Geschichte: Mit Lucie Spielmann (20) räumte eine Frau auf der Doppelsechs ab und legte die Basis für den Zu-Null-Sieg. Es war das erste Spiel der jungen Fußballerin im Herrenbereich. In der kommenden Saison soll aus der Besonderheit die Regel werden.

14 Einsätze in der 2. Bundesliga der Frauen

Lucie Spielmann wurde in der Jugend des FC Ingolstadt 04 ausgebildet und schaffte auch den Sprung in den Damenbereich. 14 Einsätze in der 2. Bundesliga stehen in ihrer Vita plus weitere Spiele in der Zweiten Mannschaft der Ingolstädterinnen in der Bayern- und Landesliga. Spielmann zog dann aber vor etwa einem Jahr konsequent einen Schlussstrich: Die Fahrerei wurde ihr zu viel in Verbindung mit ihrem BWL-Studium, das sich auch nicht von alleine erledigt. „Ich hatte den Spaß am Fußball verloren“, sagt die 20-Jährige. Zuvor hatte sie noch höherklassige Angebote ausgeschlagen, weil sie nicht aus ihrem Wohnort Neufahrn wegziehen mochte. Für den Fußball wollte sie die Heimat nicht verlassen und auch nicht die Lebensplanung über den Haufen werfen.

Ein ehemaliger Jugendtrainer brachte Lucie Spielmann dann auf die Idee, den frühen Fußball-Ruhestand zu beenden und wieder wie in ihrer Kindheit das Trikot des FC Neufahrn überzustreifen. So kam es zum Comeback – und zwar in der Ersten Mannschaft der Herren.

Am Ende ließen die Kräfte nach

Das Abstiegsendspiel gegen Zolling war ihr Debüt. Die Trainer stellten sie in die Startelf, wo sie zusammen mit Marco Presser im 4-2-3-1-System auf der Doppelsechs agierte. In der zweiten Hälfte stellten die Neufahrner auf einen Sechser um – und da sagt Spielmann, „dass die Kräfte dann schon etwas nachließen“. Lächelnd schiebt sie hinterher, dass sie sich auf die kommende Saison kräftetechnisch gut vorbereiten werde. Sie hat dem FC Neufahrn nämlich schon zugesagt.

Generell sagt Spielmann zu ihrem Start im Herrenfußball, „dass das für mich nichts Besonderes war“. Sicherlich werde körperlicher und mit mehr Betonung auf den Zweikampf gekickt. Aber da fand sie gegen Zolling ihren Weg: „Ich habe versucht, körperliche Nachteile mit Technik auszugleichen.“ Selbstkritischer Zusatz: „Meine Leistung ist ausbaufähig.“ Die junge Frau mit der Trikotnummer 27 bekam nach dem Abpfiff aber auch Lob von den gegnerischen Spielern.

Ein Tor wäre das Sahnehäubchen

Durch den Einsatz von Lucie Spielmann änderte sich einiges bei der Organisation. Die junge Kickerin bekam ihre eigene Kabine. „Zu den Besprechungen haben mich dann die Jungs in ihre Kabine abgeholt“, erzählt sie. Die Freisinger Kreisklassisten können sich in der Sommerpause schon einmal darauf vorbereiten, dass man bei den Heimspielen gegen den FC Neufahrn zwei Kabinen für die Gastmannschaft benötigt.

Lucie Spielmann hat richtig Lust bekommen, mit den Herren bei ihrem Heimatverein zu spielen. Den neuen Trainer Maximilian Peschek kennt sie noch nicht, aber die junge Dame will ihn mit Leistung überzeugen. Und dann wäre da noch die Frage, wann es das erste Tor einer Frau in der Männer-Kreisklasse gibt. „Natürlich wäre ein Tor schön“, meint Spielmann. „Aber ich spiele auf der Doppelsechs eher den defensiven Part.“ Doch im Fußball passieren gerne einmal außergewöhnliche Dinge.