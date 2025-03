Der SV Anderlingen II spielt als Aufsteiger eine starke Saison in der 2. Kreisklasse Rotenburg Nord. Mit 30 Punkten steht das Team von Trainer Christian Meyer auf dem Relegationsplatz zur 1. Kreisklasse und hat durch einen 4:0-Sieg gegen den Spitzenreiter Bremervörder SC II den Abstand auf nur einen Punkt verkürzt. Im Interview erklärt Meyer, was den Aufsteiger in dieser Saison so stark macht, woran die Mannschaft noch arbeiten muss und welches Ziel sie sich für die restlichen Spiele gesetzt hat.

Ihr habt am Wochenende den Tabellenführer Bremervörder SC II mit 4:0 geschlagen. Hattet ihr vor dem Spiel damit gerechnet, dass ihr so deutlich gewinnt?

Ehrlich gesagt war es schwer vorherzusagen, wie das Spiel verlaufen würde. Wir wussten, dass es eine große Herausforderung werden würde, vor allem nach dem 0:3 im Hinspiel. Aber wir haben in den letzten Wochen gut gearbeitet und eine starke Leistung gezeigt. Natürlich war das Ergebnis umso schöner, weil es nicht nur der Sieg war, sondern ein deutlicher, der zeigt, wie sehr wir als Team zusammengewachsen sind. Dieses 4:0 tat richtig gut und war auch eine kleine Revanche für das Hinspiel. Es hat uns das Gefühl gegeben, dass wir wirklich mit den besten Teams der Liga mithalten können.





Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Verlauf. Als Aufsteiger hatten wir uns zu Beginn der Saison natürlich gefragt, wie wir uns in dieser starken Liga schlagen würden. Aber wir haben uns schnell angepasst und sind gut in die Saison gestartet. Die Mannschaft hat sich stetig weiterentwickelt, und die Ergebnisse zeigen das auch. Wir haben in vielen Spielen wirklich gut gespielt und uns in der Tabelle gut positioniert. Natürlich gibt es immer noch Verbesserungspotential, aber insgesamt können wir stolz auf das bisher Gezeigte sein. Es ist einfach unglaublich, wie gut wir uns als Aufsteiger behaupten konnten.

Was macht euch in dieser Saison so stark?

Was uns wirklich stark macht, ist die Teamchemie. Auf dem Platz wie auch abseits des Platzes sind wir eine echte Einheit. Das sieht man auch in den intensiven Trainingseinheiten und der Unterstützung, die jeder von jedem bekommt. Jeder kämpft für den anderen, und wir haben eine klare taktische Ausrichtung, die wir konsequent umsetzen. Zudem haben wir eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, die schon auf viele Spiele zurückblicken können, und jungen Talenten, die frisch und hungrig sind. Eine weitere Stärke ist die mentale Einstellung. Auch nach einem Rückschlag oder einer schlechten Phase bleiben wir fokussiert und lassen uns nicht unterkriegen. Und natürlich spielt auch die Unterstützung durch unseren Verein eine große Rolle. Der Zusammenhalt innerhalb des Vereins ist außergewöhnlich, und das spüren wir alle.





Woran müsst ihr aus deiner Sicht noch arbeiten bzw. was habt ihr euch vorgenommen?

Es gibt immer Dinge, an denen man arbeiten kann, und das ist auch das, was uns motiviert, weiter zu lernen und uns zu verbessern. Aus meiner Sicht müssen wir unsere Chancenverwertung weiter optimieren. In einigen Spielen haben wir viele Möglichkeiten, aber nicht immer die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Auch die Abstimmung in der Defensive könnte noch etwas besser werden, besonders in den engen Spielen. Was uns aber immer wieder voranbringt, ist die Bereitschaft, an uns zu arbeiten und uns nicht auf dem Erreichten auszuruhen. Für den Rest der Saison haben wir uns vorgenommen, die Konzentration und Stabilität weiter zu steigern, um auch in den schwierigen Momenten erfolgreich zu sein.





Welches Ziel habt ihr euch bis zu Saisonende gesetzt, bzw. was ist für euch noch alles möglich?

Unser Ziel ist es, die Saison so gut wie möglich abzuschließen. Wir haben uns von Anfang an gesagt, dass wir uns nicht an einem Tabellenplatz orientieren wollen, sondern dass wir uns als Team und jeder individuell weiterentwickeln wollen. Wenn wir weiterhin so spielen wie bisher, ist auf jeden Fall noch einiges möglich. Es gibt noch einige Spiele, in denen wir zeigen können, was wir draufhaben, und wir haben großes Vertrauen in unser Potenzial.





Gibt es sonst noch etwas, was du mitteilen möchtest? Wenn ja, was?

Ja, es gibt definitiv noch etwas, das mir am Herzen liegt. Wir sind wirklich stolz darauf, als Aufsteiger so gut dazustehen, und das ist nicht selbstverständlich. Ein großer Teil des Erfolgs ist der starke Zusammenhalt im Verein. Es ist ein besonderer Verein, der immer hinter uns steht. Besonders hervorheben möchte ich die neuen Kabinen, die uns nicht nur praktisch unterstützen, sondern auch ein echtes Zuhause für uns bieten. Hier fühlt sich jeder Spieler wohl, und das stärkt unser Gefühl der Einheit. Der Verein ist für uns nicht nur eine Plattform, um Fußball zu spielen, sondern ein Ort, an dem wir alle gemeinsam wachsen können – als Team und als Menschen.