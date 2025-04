Das ist Stürmer Leonard Rettek. – Foto: BWM

Dieser Verein holt den U19-Torjäger Leonard Rettek Leonard Rettek führt die Torschützenliste der U19-Niederrheinliga an. Er wird die SG Essen-Schönebeck verlassen und wechselt in die Landesliga.

Wohin der Torschützenkönig der U19-Niederrheinliga wechselt, ist immer eine spannende Frage. Noch gibt es keinen, schließlich läuft die Saison noch. Mit Leonard Rettek gibt es aber einen klaren Kandidaten, denn der talentierte Angreifer führt mit 17 Toren in 20 Partien die Liste an. Seine Zukunft ist schon geklärt: Er bleibt in Essen und wechselt in die Landesliga.

Rückkehr nach Mintard Mit den A-Junioren der SG Essen-Schönebeck spielt Rettek eine starke Saison. Die Essener, die ihr zweites Jahr in der höchsten Liga am Niederrhein absolvieren, sind Zweiter und haben nur zwei Punkte weniger als Tabellenführer SG Unterrath. Die Meisterschaft ist also im Rahmen des Möglichen, dafür sind aber Siege in den verbliebenen vier Duellen zwingend erforderlich.

Danach starten einige der Essener Akteure in ihr erstes Seniorenjahr, so auch Rettek. Er verlässt die SGS und wechselt zum Tabellenvierten Blau-Weiß Mintard, die Erste der SGS rangiert im Mittelfeld der Liga. Der Wechsel ist aber auch verständlich, denn Rettek spielte vor Jahren schon für Mintard und feiert als frischgebackener Herrenspieler im Sommer seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. >>> Das ist Leonard Rettek