Dieser Verein hat sich nach dem Start die Bestnote verdient

CfR Links Mit den Verpflichtungen von Dennis Schreuers und Fabian Gombarek setzte der CfR Links in der Sommerpause Ausrufezeichen. Doch auf dem Platz verbreiteten die Heerdter bei der Konkurrenz bislang kaum Schrecken. Einem Sieg über Ratingen 04/19 II stehen fünf, zum Teil deutliche Niederlagen gegenüber. Dies alleine auf die angespannte Personaldecke zurückzuführen, wäre zu einfach, da die Gegner oft ähnliche Probleme haben. Die Erfahrung könnte auf Strecke für den CfR sprechen, diesem allerdings auch zum Verhängnis werden. Viele Spieler im Kader befinden sich im Spätherbst der Karriere. Ihre Prioritäten verschieben sich, die Verletzungsanfälligkeit nimmt zu. In vermeintlicher Bestbesetzung wird man Links daher womöglich selten sehen. Note Mangelhaft.

MSV Düsseldorf Ob Goran Tomic nun das einfachste oder schwerste Traineramt in der Bezirksliga ausübt, darüber kann diskutiert werden. Der 49-Jährige trainiert beim MSV Düsseldorf prominentes Personal. Die Ansammlung namhafter Spieler auf Spur zu bringen, kann aber auch Tücken haben. Bislang meistert Tomic die Herausforderung. Nach der Auftaktniederlage gegen den DSC blieb das Team um Ex-Bayern-Profi Sinan Kurt in der Liga zuletzt fünfmal in Folge unbesiegt und kegelte im Kreispokal auch die SG Benrath-Hassels raus. 23 geschossene Tore zeugen von ausgeprägtem Torhunger. Note Gut.