Allgemeines
Eller marschiert.
Eller marschiert. – Foto: Sven Conor

Dieser Verein hat sich nach dem Start die Bestnote verdient

In der Bezirksliga sind die ersten sechs Spieltage gespielt. Ein Düsseldorfer Team hat bisher überragt, andere sind noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir haben ein Zwischenzeugnis erstellt.

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

In der Bezirksliga sind die ersten sechs Spieltage absolviert. Zeit für ein erstes Zwischenzeugnis.

TSV Eller 04 Der Spitzenreiter hat die Bestnote verdient. Die TSV Eller 04 hat sich in dieser Saison noch gar keine Blöße gegeben. Beeindruckend ist, mit welcher Souveränität die Elf von Kerim Kara in der Regel die Partien für sich entscheidet. Eller stellt die beste Abwehr (3 Gegentore) und hinter Sparta Bilk und MSV Düsseldorf (je 23 Treffer) die zweitbeste Angriffsreihe (21) der Liga. Note Sehr gut.

SG Benrath-Hassels Elf Punkte aus sechs Spielen sind nichts, wofür man sich schämen muss. Beim Aufstiegsaspiranten SG Benrath-Hassels muss die Messlatte aber etwas höher angesetzt werden. Das Team von Nermin Ramic erfüllt die Erwartungen bislang noch nicht. Vor allen Dingen die Anzahl an Gegentoren (14) gibt zu denken. Gelingt es nicht, diese Baustelle zu schließen, wird es schwer, den Sieben-Punkte-Rückstand auf Eller aufzuholen. Note Ausreichend.

DSC 99 Berücksichtigt man die personellen Engpässe, mit denen Trainer Sascha Walbröhl seit Saisonbeginn umgehen muss, sowie das knackige Auftaktprogramm - der DSC traf unter anderem schon auf Eller 04, Benrath-Hassels und den MSV Düsseldorf - dann sind zehn Punkte aus sechs Partien eine durchaus ordentliche Ausbeute. Der indiskutable Auftritt gegen Ratingen 04/19 II und die eigenverschuldete Panne in der Personalie Ayoub Alaiz - der Neuzugang von Sparta Bilk verpasste aufgrund einer Roten Karte aus der Vorsaison die ersten fünf anstatt der ursprünglich angesetzten drei Ligaspiele, weil der „Club“ sich nicht rechtzeitig um die Spielberechtigung kümmerte, verhinderten eine bessere Benotung. Note Befriedigend.

CfR Links Mit den Verpflichtungen von Dennis Schreuers und Fabian Gombarek setzte der CfR Links in der Sommerpause Ausrufezeichen. Doch auf dem Platz verbreiteten die Heerdter bei der Konkurrenz bislang kaum Schrecken. Einem Sieg über Ratingen 04/19 II stehen fünf, zum Teil deutliche Niederlagen gegenüber. Dies alleine auf die angespannte Personaldecke zurückzuführen, wäre zu einfach, da die Gegner oft ähnliche Probleme haben. Die Erfahrung könnte auf Strecke für den CfR sprechen, diesem allerdings auch zum Verhängnis werden. Viele Spieler im Kader befinden sich im Spätherbst der Karriere. Ihre Prioritäten verschieben sich, die Verletzungsanfälligkeit nimmt zu. In vermeintlicher Bestbesetzung wird man Links daher womöglich selten sehen. Note Mangelhaft.

MSV Düsseldorf Ob Goran Tomic nun das einfachste oder schwerste Traineramt in der Bezirksliga ausübt, darüber kann diskutiert werden. Der 49-Jährige trainiert beim MSV Düsseldorf prominentes Personal. Die Ansammlung namhafter Spieler auf Spur zu bringen, kann aber auch Tücken haben. Bislang meistert Tomic die Herausforderung. Nach der Auftaktniederlage gegen den DSC blieb das Team um Ex-Bayern-Profi Sinan Kurt in der Liga zuletzt fünfmal in Folge unbesiegt und kegelte im Kreispokal auch die SG Benrath-Hassels raus. 23 geschossene Tore zeugen von ausgeprägtem Torhunger. Note Gut.

