Dieser TuRU-Spieler bekommt es mit seinem Ex-Verein zu tun

Die Erinnerungen an den kommenden Gegner sind positiv. Drei der bisherigen vier Ligaspiele hat TuRU 80 gegen die VSF Amern bislang schließlich für sich entscheiden können. Doch vor dem nächsten Aufeinandertreffen der beiden Klubs sind die Vorzeichen diesmal umgekehrt. „Amern ist am Sonntag natürlich der Favorit“, sagt Francisco Carrasco vor dem Heimspiel im Stadion an der Feuerbachstraße. Beim Blick auf die Tabelle wird deutlich, dass TuRUs Trainer nicht vorsätzlich tiefstapelt.

Sie weist Amern aktuell auf Rang zwei aus. Und dass diese Platzierung kein Zufall ist, stellte die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg erst am vergangenen Wochenende mit dem hart erkämpften 1:0-Sieg im Topspiel über DV Solingen unter Beweis. „Sie haben eine eingespielte Mannschaft, die im Sommer gezielt verstärkt wurde. Zudem leistet Kehrberg dort seit Jahren hervorragende Arbeit“, sagt Carrasco über das Überraschungsteam, das in den vergangenen beiden Spielzeiten eher zu den grauen Mäusen zählte. Zu denen gehört aktuell eher die TuRU, die nach der 0:3-Niederlage bei Union Nettetal zuletzt auf Relegationsrang 14 abstürzte.

Carrasco kündigte nach der ernüchternden Darbietung beim Oberliga-Absteiger Konsequenzen an. „Wir fangen uns drei Tore in den ersten zwanzig Minuten, weil wir im Kollektiv geschlafen haben. Die Einwechselspieler haben dann frischen Wind gebracht. Von daher werde ich ganz genau hinsehen, wem ich das Vertrauen schenke“, betont der Spanier.

Nico Wehner dürfte den Bannstrahl seines Trainers wohl nicht treffen. Der im Sommer aus Amern gekommene Linksfuß ist ein Dauerbrenner unter Carrasco. „Er hat sich sofort ins Gefüge eingegliedert und übernimmt Führungsaufgaben“, sagt Carrasco über den Defensivmann, der die in Oberbilk zwischenzeitlich verwaiste Linksverteidigerposition bekleidet. Mit seiner kommunikativen und aggressiven Spielweise bringt der 29-Jährige genau die Eigenschaften mit, auf die es bei der TuRU in den kommenden Wochen im Tabellenkeller ankommen wird