Dieser Trainer übernimmt in der Winterpause den TuS Kranenburg

Das Team wird vorerst von Co-Trainer Lasse Jansen und dem früheren Co-Trainer René Timmer, der in dieser Saison auch schon als Spieler ausgeholfen hat, gecoacht. In der Winterpause wird dann der Mann den Job an der Linie übernehmen, der die Pläne des Vereins umsetzen soll. „Wir wollen noch mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen und mit einem neuen Trainer eine Mannschaft mit Perspektive aufbauen“, sagt Fußballobmann Stephan Willemsen.

Markus Verkühlen ist der Mann für die neue sportliche Ausrichtung. Der 57-Jährige hat früher selbst das TuS-Trikot getragen. Er stand für den Klub unter anderem in der Bezirksliga im Tor. „Und einen Teil der Spieler der ersten Mannschaft habe ich schon in Kranenburg trainiert, als sie noch Kinder waren“, sagt Verkühlen.

Der neue Coach hat noch nie eine Senioren-Mannschaft trainiert

Er hat zuletzt als Coach in der Jugend-Abteilung des 1. FC Kleve gearbeitet. Dort hat er die C- und B-Junioren des Klubs in der Niederrheinliga trainiert. Als die Coronapandemie 2020 den Fußball stoppte, legte Verkühlen eine Pause ein. Jetzt freut der 57-Jährige sich auch auf die neue Aufgabe, weil er Neuland betritt.