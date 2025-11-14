Dieser Trainer übernimmt in der Winterpause den TuS Kranenburg

Der TuS Kranenburg ist nach einem total verpatzten Start in die Saison in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern wieder auf Kurs gekommen. Die Mannschaft stand nach sieben Spieltagen mit nur zwei Punkten und einem Torverhältnis von 8:23 auf dem letzten Platz. Seitdem hat sie 16 von 18 möglichen Punkten geholt und sich auf Rang acht vorgearbeitet.
Parallel hat der Vorstand wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Der 51-jährige Ex-Profi Aleh Putsila, einst für Dynamo Minsk im Europapokal der Landesmeister aufgelaufen, ist seit Kurzem nicht mehr Spielertrainer des Teams, aber weiter für den Klub aktiv. Putsila, früher unter anderem auch für Fortuna Düsseldorf, den VfL Osnabrück und den 1. FC Kleve am Ball, spielt jetzt für die Reserve in der Kreisliga C.
Das Team wird vorerst von Co-Trainer Lasse Jansen und dem früheren Co-Trainer René Timmer, der in dieser Saison auch schon als Spieler ausgeholfen hat, gecoacht. In der Winterpause wird dann der Mann den Job an der Linie übernehmen, der die Pläne des Vereins umsetzen soll. „Wir wollen noch mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen und mit einem neuen Trainer eine Mannschaft mit Perspektive aufbauen“, sagt Fußballobmann Stephan Willemsen.
Markus Verkühlen ist der Mann für die neue sportliche Ausrichtung. Der 57-Jährige hat früher selbst das TuS-Trikot getragen. Er stand für den Klub unter anderem in der Bezirksliga im Tor. „Und einen Teil der Spieler der ersten Mannschaft habe ich schon in Kranenburg trainiert, als sie noch Kinder waren“, sagt Verkühlen.
Er hat zuletzt als Coach in der Jugend-Abteilung des 1. FC Kleve gearbeitet. Dort hat er die C- und B-Junioren des Klubs in der Niederrheinliga trainiert. Als die Coronapandemie 2020 den Fußball stoppte, legte Verkühlen eine Pause ein. Jetzt freut der 57-Jährige sich auch auf die neue Aufgabe, weil er Neuland betritt.
„Ich habe noch nie eine Senioren-Mannschaft trainiert“, sagt Verkühlen. Das wird sich ab dem 25. Januar ändern, wenn der TuS Kranenburg mit der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison beginnt. Der neue Coach wird von Co-Trainer Lasse Jansen unterstützt. René Timmer wird dann nur noch „als Spieler aushelfen, wenn Not am Mann sein sollte“.
Markus Verkühlen hat sich bereits Partien seiner künftigen Mannschaft angeschaut und einen positiven Eindruck gewonnen. „Im Team steckt viel Potenzial“, sagt Verkühlen. Das Ziel des TuS Kranenburg ist klar. Die Mannschaft will in dieser Saison den Platz im Mittelfeld festigen. „Und mittelfristig wollen wir in der Kreisliga B dann wieder eine gute Rolle spielen“, sagt Fußballobmann Willemsen.