Yusuf Emre Kasal (links) ist der neue Trainer von Rot-Weiss Wittlich. Das Bild zeigt ihn kurz nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Clubvorsitzenden Hakan Yigit. – Foto: Natalie Plein/RW Wittlich

Dieser Trainer soll Rot-Weiss nach oben führen Erst in der vergangenen Saison feierte er mit Cosmos Koblenz den Sprung in die Oberliga. Das gleiche Kunststück soll Yusuf Emre Kasal nun auch mit Rot-Weiss Wittlich gelingen. Ein früherer Regionalligaspieler von Eintracht Trier will auf dem Platz dabei helfen, dieses Ziel zu realisieren. Neues gibt es auch aus der zweiten Mannschaft der Kreisstädter, wo künftig ein Ex-Oberligatrainer das Sagen hat.

Nur wenige Tage nach der Trennung von Fahrudin Kuduzovic hat Rot-Weiss Wittlich einen neuen Trainer gefunden: Yusuf Emre Kasal übernimmt den aktuellen Tabellenzweiten der Rheinlandliga. Der 37-jährige Deutsch-Türke war einst als Profi in der Regionalliga bei Waldhof Mannheim sowie eine Etage höher beim SSV Jahn Regensburg aktiv und spielte zudem in der Türkei von der ersten bis zur dritten Liga. Bis zur Winterpause stand er beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz als Trainer unter Vertrag. Mit den Rot-Weißen strebt Kasal nun den ersehnten Aufstieg in die Oberliga an. Am Deutschen Eck ging man im Dezember „in beiderseitigem Einvernehmen“, wie es damals hieß, auseinander. Eigentlich habe er bis zum Sommer eine Pause einlegen und sich weiterbilden wollen, sagte der im unterfränkischen Schweinfurt geborene Kasal, kurz nachdem er seine Unterschrift in Wittlich geleistet hatte. Als der Lockruf von Rot-Weiss kam, sei der „Reiz, im Sommer wieder etwas Besonderes zu schaffen, größer gewesen, als zu Hause zu sitzen“.

Gleich bei seiner ersten Trainingseinheit mit dem neuen Team musste Kasal improvisieren: Aufgrund der winterlichen Bedingungen ging es am Samstag in die Soccerhalle nach Kenn. Auf bessere Wetter- und Platzverhältnisse können sich der Kuduzovic-Nachfolger und seine Mannschaft spätestens ab Ende des Monats freuen, wenn es traditionell zum Trainingslager in die Türkei geht. Was für den neuen Trainer von Rot-Weiss Wittlich spricht: „Yusuf Emre Kasal ist unsere Wunschlösung für den Trainerposten. Er bringt reichlich Erfahrung als Cheftrainer mit, trainierte in der Oberliga den TuS Mechtersheim und führte Cosmos Koblenz im Sommer zurück in die Oberliga. Er ist Inhaber der Trainer-A-Lizenz und wohnt sogar in Wittlich“, sagt Salvatore Augello, Sportlicher Leiter der Säubrenner. Und schiebt gleich hinterher: „Der Aufstieg in die Oberliga bleibt unser klar definiertes Ziel.“