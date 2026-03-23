Dieser Stürmer ist TuSpo Richraths Notfall-Keeper Angreifer Dustin Beyen musste zuletzt ins Richrather Tor – dabei wurde die tabellarische Aufholjagd in der Bezirksliga gestoppt. Nun empfängt sein Team (TuSpo Richrath) den just vorbeigezogenen HSV Langenfeld zum Derby. von RP / Tobias Brücker · Heute, 09:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: wilhelm gundlach

Das Duell zwischen TuSpo Richrath von Trainer Lukas Beruda und dem HSV Langenfeld mit Liga-Neuling Aziz Ait Ben Omar an der Seitenlinie ist nicht nur ein für die Mannschaften wichtiges Derby, sondern hält überdies eine besondere Gewichtung bereit. So befinden sich die beiden Teams als Tabellennachbarn und Verfolger noch so gerade im Dunstkreis der ersten drei Ränge des Tableaus. Es ist für sie also die wahrscheinlich letzte Chance auf die künftige Möglichkeit, die sich wiederholt auftretenden Patzer der Meisterschaftskandidaten Reusrath, Vohwinkel und SV Solingen ausnutzen zu können. Dafür müssen sie am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Am Schlangenberg) jedoch erfolgreich sein.

TuSpo hatte sich in den vergangenen Spieltagen bereits heimlich immer näher an die Tabellenspitze herangespielt. Von den bis dato absolvierten fünf Begegnungen nach Beginn der Rückrunde verloren die Richrather keines. In diesen Zeitraum fielen ein 4:4 und ein 4:3-Sieg in den Aufeinandertreffen mit Vohwinkel und dem SV Solingen. Dann allerdings zog Kellerkind Germania Wuppertal vor rund einer Woche den Stecker: Richrath verlor überraschend 0:4. Grund hierfür waren personelle Umstände. Allen voran der Ausfall von Torwart Leon Täger wog schwer, da mit Angreifer Dustin Beyen ein Feldspieler ins Tor musste. Er ist der Notfall-Ersatz. „Es war nicht seine erste Erfahrung“, sagt Beruda. Unglücklich: Drei der vier Gegentreffer fielen nach Standardsituationen. „Da sah er bei allen nicht gut aus“, berichtet der Trainer. Beruda hält sich mit Kampfansagen zurück So wurde die tabellarische Aufholjagd der Richrather jäh gestoppt, rangieren sie doch nunmehr zwölf Punkte hinter dem Spitzenplatz. Dementsprechend hält sich Beruda mit Kampfansagen in Richtung der Top-Teams zurück. „Wenn man sich etwas ausrechnen möchte, dann muss man solche Spiele gewinnen“, gibt er mit Blick auf das verpatzte Duell mit Wuppertal an. Durch das Ergebnis, und ein erfolgreiches Abschneiden des HSV, sind die Langenfelder unter Ben Omar am Konkurrenten aus der eigenen Stadt sogar vorbeigezogen. Sie rangieren nunmehr einen Zähler vor TuSpo. Doch auch die Auswahl um Kapitän Leon Wallraf stapelt in Person ihres Übungsleiters tief. Für einen Angriff sei der Kader zu klein, und in den verbleibenden Monaten wolle Ben Omar vermehrt A-Jugendliche an den Seniorenbereich heranführen.